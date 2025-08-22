Mario Lugones y el interventor de Discapacidad fueron citados a dar explicaciones en Diputados

La renuncia de Diego Spagnuolo quedó muy lejos de saldar los interrogantes que abrieron los audios que revelarían pedidos de coimas de parte de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem a las droguerías. Por esa razón, el Congreso citó este viernes al ministro de Salud, Mario Lugones, y al nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, a fin de que den explicaciones.

El llamado a ambos funcionarios fue realizado por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad, presididas, respectivamente, por los diputados Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. Tanto Lugones como Vilches deberán concurrir el próximo martes a las 12 horas.

“El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, resaltó Yedlin.

La citación a Lugones y Vilches para el martes.

A esa citación se suma el pedido de interpelación a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a Lugones realizado por los diputados Pablo Todero y Sabrina Selva. “Ante la gravedad de los audios en los que se escucha al ex interventor de la ANDIS Spagnuolo, explicar una red de corrupción, coimas, montos, nombres y complicidades entre el presidente Javier Milei su hermana Karina Milei, Lule Menem, una clínica privada que hacen tratamientos a personas con discapacidad y que el presidente como primer reacción es sacar del cargo a la persona que lo desenmascara, no hay posibilidad de que el Congreso no intervenga en este hecho gravísimo”, señaló Todero en sus redes. El pedido fue acompañado porvarias firmas, entre ellas la del titular del bloque de UxP, Germán Martínez, y por Esteban Paulón de Encuentro Federal.

En principio está confirmada la convocatoria de la Comisión de Salud que se llevará a cabo el martes 26 en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la ANDIS.

La Justicia allanó la casa de Diego Spagnuolo

El ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que ayer por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

