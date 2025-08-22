Alfredo Menem 'mató' a sus primos Martín y Lule Menem: "Están en todos los hechos de corrupción, una vergüenza"

Alfredo Menem, ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, hizo lapidarias declaraciones radiales sobre sus primos Eduardo y Martin, señalando que "están metidos en todos los hechos de corrupción comprobables del Gobierno de Milei", y considerando "una verguenza" que se mencione el apellido de la familia en relación a esos casos, en estas horas vinculados a los explosivos audios del ex titular de la Andis Diego Spagnuolo, hablando de corrupción y 'retornos' en la compra de medicamentos para discapacitados.

Sobre esos audios, que vincularían a sus familiares y a Karina Milei, hermana del presidente, con el cobro de presuntas coimas con esos medicamentos de la ANDIS, Alfredo Menem remarcó: “Sentimos vergüenza e impotencia, por un lado en la cantidad de gente que sufre en el país y en La Rioja donde Milei no le reconoce los fondos coparticipables que serían 1200 millones de dólares, pero además en todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei están metidos está gente: Martín Menem, Lule Menem, y ese entorno que solo buscan negocios en Buenos Aires y rédito económico”.

Alfredo Menem

Luego Alfredo Menem redobló sus críticas familiares y afirmó que “ellos (por Martín y Lule Menem) están lejos de los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martin Menem fue elegido diputado nacional por La Riojaa y no viene casi nunca, sortea su sueldo, que da vergüenza con la cantidad de plata que hace con sus manejos dentro del gobierno”.

Además agregó: “La sociedad tiene que abrir los ojos y los medios de comunicación: que se vean con pruebas las coimas y sobreprecios”.

El jueves, en su cuenta oficial de X, Alfredo Menem ya había apuntado contra sus parientes: “Martín, Lule y compañía no hay hecho de corrupción probado que no aparezcan. ¿Con tanta impunidad van a actuar? ¿Nadie los va a citar? Den explicaciones, vergüenza dan”.

Por otra parte, en una entrevista para Perfil, el ministro riojano había declarado que Carlos Menem no apoyaría el gobierno de Javier Milei: “Carlos Menem era un hombre pragmático que generaba consenso, que le dolía el dolor ajeno y que sabía de las necesidades de la gente. No iba a permitir nunca que se venzan alimentos, no atender a los gobernadores ni ministros, que haya un Estado prácticamente ausente”.

Los audios de Spagnuolo contra Karina Milei y los Menem

La hermana del presidente, Karina Milei, y Lule Menem son mencionados en una grabación donde se describe un supuesto entramado de corrupción con fondos millonarios por un contrato de medicamentos entre una importante empresa farmacéutica y el Estado.

El que habla en la grabación sería Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien, en un fragmento de la charla, dice: “Lule lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

En otra parte de la grabación se escuchan más acusaciones: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

Lo ocurrido fue denunciado judicialmente por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien habló de “los hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales”, apuntando contra la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker y vinculada con Martín y Lule Menem.

Esta denuncia se basa en una revelación del periodista Tomás Méndez, quien escribió que Spagnuolo “recibió presiones de Eduardo Lule Menem, primo de Martín Menem, para avanzar con la contratación (de Suizo Argentina), y posteriormente fue citado por Martín Menem a la Cámara de Diputados”.

Diego Spagnuolo con Javier Milei

Más negocios de la familia Menem con el Estado

Semanas atrás se supo que una licitación de casi 4.000 millones de pesos fue concedida a la compañía Tech Security SRL, propiedad de la familia Menem. Se trata de un contrato de seguridad privada para la sede central del Banco Nación por los próximos dos años.

Uno de los socios de la empresa, hasta pocos días antes de la asunción de Javier Milei, era Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. De acuerdo al Boletín Oficial, el 6 de diciembre de 2023, el funcionario le pasó sus acciones a su hermano Adrián.

Con ese movimiento, el paquete accionario quedó dividido de la siguiente manera: Pablo Vázquez tiene el 51%, Fernando Menem el 34% y Adrián Menem el 15%.

Además de su contrato con el Banco Nación, Tech Security SRL también tiene presencia en clubes de fútbol como River y Racing, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en diferentes dependencias del Estado. Su especialidad es proveer personal de seguridad para eventos, recitales y oficinas públicas.

Por ejemplo, en 2021, la compañía fue escogida para proteger el búnker de campaña de Javier Milei en el Luna Park, cuando el referente libertario fue electo diputado nacional.

