Con tensión y debate interno, Karina cierra las listas de LLA

pablo varela

Al filo de la medianoche de mañana se vence el plazo para presentar las listas para candidaturas nacionales, que llevarán los nombres que darán las disputas en octubre para la renovación de Diputados y del Senado que diseñará el nuevo mapa legislativo para el segundo tramo del mandato de Javier Milei.

Es por ello que Karina Milei continúa puliendo los nombres que integrarán las listas en los 24 distritos con sus colaboradores y aliados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la provincia de Buenos Aires fue confirmada la candidatura de José Luis Espert encabezando la lista de diputados nacionales, lo que era sabido. Con todo, la sorpresa está en el segundo lugar: deberá confirmarse el nombre de Karen Reichardt, una actriz y modelo sin participación en la política.

Las otras definiciones en la lista llegarán en las próximas horas, pero hay chances de que Sebastián Pareja quede en tercer lugar, lo que relegaría a Diego Santilli al quinto. Los otros nombres del PRO que deben definirse son los de Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi.

Según trasciende, habría tres postulantes del PRO en los diez primeros lugares de las listas y dos más “entrables”, cuyos nombres aún se están negociando.

Las otras incógnitas importantes son en la lista de diputados en la Ciudad, dado que ayer firmó su candidatura Patricia Bullrich, quien encabezará la lista de senadores para dar la pelea desde el Senado. El economista Agustín Monteverde será su segundo, aunque Agustín Etchebarne tiene alguna mínima chance.

El furioso anti-K Alejandro Fargosi tiene todos los números para encabezar la lista. Puertas adentro, señalan que si Fargosi encabeza, Pilar Ramírez (la lugarteniente de Karina) se quedará en la Legislatura para presidir el bloque libertario. Mauricio Macri logró colar dos nombres en la lista, los que todavía están en discusión. Fernando De Andreis estaría prácticamente asegurado, mientras que aún falta el nombre de una mujer.

En Córdoba, uno de los principales bastiones, no ahorran críticas contra el gobernador Martín Llaryora, a quien acusan de ser aliado del kirchnerismo por las últimas votaciones en el Congreso. Por ahora no hay candidatos definidos. Luis Juez y Rodrigo De Loredo estarán descartados. Buscan un “karinista” puro. Hasta se especuló con la posibilidad de que Gabriel Bornoroni (tiene mandato hasta 2027) encabece la lista, pero no hay confirmación.

En Santa Fe, otra de provincia de peso, los violetas irán solos. Tampoco hay definiciones sobre los nombres y se descarta la chance de que Juan Aleart, el experiodista que hizo una buena elección en Rosario, encabece la lista para Diputados.

La discusión por el Senado es un párrafo aparte. Los ocho distritos son claves para la nueva conformación de la Cámara alta. En Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch tiene grandes chances de encabezar. Rogelio Frigerio pasó el jueves por la Casa Rosada y se reunió con Eduardo “Lule” Menem.

En Salta, Alfredo Olmedo. En Río Negro, Lorena Villaverde, actual diputada con algunas causas judiciales en la espalda. En Tierra del Fuego, Agustín Coto. En Neuquén, Nadia Márquez, seguramente secundada por Pablo Cervi. En Santiago del Estero tiene todos los números Tomás Figueroa, ¿y en Chaco cederán ante Leandro Zdero los “violetas”? Víctor Zimmermann, actual senador radical, busca revalidar. En CABA jugará Bullrich.

Volviendo a las listas para Diputados, en La Rioja Gino Viconti encabezará. Un distrito clave para las aspiraciones de los Menem. En Misiones no hay definiciones, pero suena fuerte Diego Hartfield, el extenista que tuvo una muy buena performance en la elección local, quedando descartado el N°2 de Manuel Adorni, Javier Lanari. En Corrientes se destaca el nombre de la vedette Virginia Gallardo. En La Pampa (donde también hay alianza con PRO), encabezará el libertario Adrián Ravier. En los otros distritos, la danza de nombres y la confección de las listas continúan cocinándose.