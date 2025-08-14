Karina Milei habilitó al PRO a integrar la mesa de campaña bonaerense

Con la campaña iniciada, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, habilitó al PRO a sumarse a la mesa de coordinación bonaerense para diseñar el plan que les permita disputar la elección del 7 de septiembre.

Este mediodía, el presidente del partido amarillo en la provincia, Cristian Ritondo, debuta en la cuarta edición del intercambio que tiene lugar desde hace dos semanas en el salón Norte, ubicado en el primer piso de Casa Rosada.

De esta forma, el plantel fijo que debate la ingeniería proselitista los lunes y miércoles de cada semana suma a un nuevo interlocutor, esta vez del partido que fundó Mauricio Macri.

Con la bendición de la menor de los Milei, comparten chipás, cafés y mates el asesor presidencial, Santiago Caputo; el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; y los titulares bonaerenses de LLA, Sebastián Pareja, y del PRO, Cristian Ritondo. Los dos últimos hicieron su ingreso juntos por el Salón de los Bustos cuando los relojes daban las 12.

El encuentro incluye además a los equipos de cada sector. Por el caputismo, están a la mesa Macarena Alifraco, mano derecha del asesor, y el exdirector de Intercargo, Lucas “Sagaz” Luna, mientras que por él parejismo lo hace el senador bonaerense, Alejandro Carrancio, y el candidato a tercer diputado bonaerense por la Octava Sección, Juan Osaba.

Espert será el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025, según se confirmó oficialmente esta mañana de jueves 14 de agosto.

El presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, lo informó en una entrevista en Radio Mitre. Se trata de una postulación que se daba por hecha, pero faltaba la confirmación. La presencia de Espert al frente de la lista es un pedido puntual del presidente Javier Milei.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, dijo este jueves Sebastián Pareja.

Milei pondrá la cara este jueves en La Plata junto a sus candidatos bonaerenses

El lider de La Libertad Avanza estará este jueves en La Plata acompañado por los ocho candidatos que encabezan las listas de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

La intención es clara: vincular la imagen presidencial con la de sus postulantes, a la vez que busca trasladarles parte del caudal electoral libertario que lo llevó a la Casa Rosada.

El acto comenzará a las 17:00 y se prevé que el discurso de Milei, único orador en principio, sea a las 19:00 para el cierre. A su lado o detrás se ubicarán Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial.