José Luis Espert será el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025, según se confirmó oficialmente esta mañana de jueves.

El presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, lo informó en una entrevista en Radio Mitre. Se trata de una postulación que se daba por hecha, pero faltaba la confirmación. La presencia de Espert al frente de la lista es un pedido puntual del presidente Javier Milei.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, dijo este jueves Sebastián Pareja.

El diputado nacional y ahora candidato estará este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, donde Milei se mostrara con los postulantes libertarios rumbo a los próximos comicios provinciales para el 7 de septiembre.



El pacto libertario-kirchnerista

Espert es del discurso de "mano dura" contra la delincuencia, uno de los ejes de la campaña en el territorio que gobierna Axel Kicillof. En los útimos días se sumo el eslogan "Kirchnerismo Nunca Más", con el uso de la frase y hasta la tipografía del libro que reunipo los casos de detenidos desaparecidos en la última dictadura.

Elecciones 2025: el acto de Milei de este jueves en La Plata

Ya en plena campaña para las elecciones legislativas bonaerenses 2025, el lider de La Libertad Avanza estará este jueves en La Plata acompañado por los ocho candidatos que están al frente de las listas de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

La idea es vincular la imagen presidencial con la de sus postulantes y trasladarles parte del caudal electoral libertario que lo llevó a la Casa Rosada.

El acto comenzará a las 17:00 y se prevé que el discurso de Milei sea a las 19:00 para el cierre. A su lado, o detrás, se ubicarán Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

