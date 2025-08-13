Mientras se arman las nóminas nacionales, La Libertad Avanza está organizando el acto de cierre de su campaña bonaerense pensado para convocar 10 mil personas y que sería el próximo miércoles 3 de septiembre, en el partido de Moreno; donde la gran figura será el presidente Javier Milei, acompañado por los integrantes de su Gabinete y los 8 candidatos que competirán en septiembre por un lugar en la Legislatura bonaerense.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, encargado de establecer la estrategia electoral, y el armador de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en su rol de jefe de campaña, dejaron de lado sus diferencias y están eligiendo el sitio donde se realizará el evento, que podría ser un club de barrio.

Diego Valenzuela

En el tramo final de la elección, los libertarios quieren terminar su campaña en la Primera Sección, un territorio donde, según las encuestas, se impondrían de la mano del intendente de Tres de Febrero, el periodista Diego Valenzuela.

El lunes pasado, Pareja, que depende de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, visitó el despacho de Caputo, en el salón Martin Fierro del primer piso de Casa Rosada, para definir los últimos detalles del acto del próximo jueves en la ciudad de La Plata y establecer el plan para ganarle a Fuerza Patria, el frente liderado por Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

Quién gana en la provincia de Buenos Aires a menos de un mes de las elecciones legislativas del 7 septiembre

El desembarco del oficialismo en la Octava Sección tiene como objetivo apoyar a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, que competirá contra Ariel Archanco, diputado de La Cámpora.

“En La Plata vamos contra el diablo”, confesó Adorni en una entrevista que le concedió a Noticias Argentinas, y luego explicó el sentido de sus palabras: “Un aparato que tiene todas las mañas, todas las trampas. Nosotros vamos con ideas y eso es lo que hay que discutir”.

Milei cerrará el acto en el Club Atenas donde hablarán los 8 candidatos libertarios. También tendría una intervención Pareja, quien podría completar las nóminas para octubre, cuyo cierre límite para presentarse es el domingo 17 de agosto.

Aunque son elecciones diferenciadas, la mesa chica libertaria quiere armar una formula única para ambos enfrentamientos electorales, nacionalizando el debate en dos ejes claros: la figura de Javier Milei y su enfrentamiento con el peronismo encarnado en Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

La denuncia de Axel Kicillof contra Javier Milei

Este martes 12 de agosto, el gobernador bonaerense compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales: “Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”.

Y luego explicó sus palabras: “Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal. Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar!”.

El posteo de Axel Kicillof contra Javier Milei

El gobernador remarcó: “El 7 de septiembre los bonaerenses se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta muy ‘oscura’, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria; una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos, pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia”.

Y cerró diciendo: “Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria”.

