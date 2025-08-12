Javier Milei y el fondo del mar

La transmisión del CONICET sobre la biodiversidad en el Mar Argentino superó en audiencia no solo al canal de streaming oficialista- carajo sino también a la propia cadena nacional. En efecto, un equinodermo parecido a Patricio Estrella, el amigo de Bob Esponja, midió más que el propio Javier Milei, situación bochornosa que evidentemente llevó al poder ejecutivo a desactivar el medidor de rating, dado que se trata de un fracaso histórico que dejó al descubierto el desinterés público por la gestión de gobierno, y que verdaderamente sitúa al mandatario, aprovechando la temática señalada, en el fondo del mar.

El fondo del mar

Se vienen las elecciones distritales de la Provincia de Buenos Aires del mes de septiembre y el cierre de listas ha sido de lo peor que se vió en mucho mucho tiempo. Las nóminas de LLA de la mano de Karina “la repostera” y Sebastián Pareja son un colectivo de barras, runfla y algunas Only fan de decoración. Los reclamos del troll center con el Gordo Dan y Agustín Romo no fueron suficientes, dado que Javier Milei habría respondido que Roma no paga virgos obsecuentes.

Los tuiteros redoblaron la apuesta contra Sebastián Pareja, porque a la repostera no se le animan, y Karina Milei replicó "acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La oposición se une contra Milei tras la cadena nacional y lo conecta con la crisis de 2001

En el mismo sentido, cuidando los intereses familiares Martín Menem dijo: “Quién cuestione a quienes llevan la bandera de la libertad no están criticando un armado; están cuestionando al Presidente”.

El evento “La Derecha Fest” los encontró como una bolsa de gatos, primero porque este ya no es un gobierno liberal, ahora se pelean con la vicepresidente Victoria Villarruel para tener una nueva patente ideológica, muy a pesar del sentir de la diputada Lilia Lemoine. En su discurso Milei intentó calmar la bronca apoyando a su troll favorito Daniel Parisini. “Ni hablar de ese coloso que los asusta desde el streaming, el Gordo Dan”, aunque frente a Alejandro Fantino no pudo disimular el desastre que les espera “Esa elección va a ser nuestro piso, y el techo del peronismo, y en octubre arrasamos”.

El PRO esta detonado competirá en al menos tres espacios y pone la estructura para que la aventura de Milei en PBA no sea un desastre. Por lo demás, el peronismo en todas sus versiones, incluida la K y los de Axel Kicillof, colonizaron los frentes electorales restantes, haciendo que la próxima sea la elección de los intendentes. Sí, en septiembre se van a prender todas las alarmas.

El cierre de los frentes para la elección nacional fue una historia diferente. Mauricio Macri, ¿a cambio de +75% de Coparticipación para CABA? ¿Traspaso de la justicia? ¿Cesión de tierras que son de la Nación? ¿Especulando con ser la única opción viable frente al derrumbe del gobierno?, el “Cat” negoció el 5to y 6to lugar de las listas entregado con pito y cadena a todo el PRO, actitud que ha generado un profundo rechazo entre los propios, siendo visto como una “domada” o clase de repostería política por parte de Karina Milei para con el ex presidente.

La Libertad Avanza y el PRO cerraron acuerdo electoral en Ciudad de Buenos Aires: boleta violeta y macrismo relegado en últimos dos lugares

La foto de Javier Milei en Villa Celina, como parte del lanzamiento de la campaña bonaerense junto al Pro residual y demás oportunistas, transmitió una soledad escalofriante y augura una derrota espantosa del gobierno en Septiembre.

El premio Nobel debe esperar

El tiempo nos da la razón cuando afirmamos que el caso de Javier Milei no es insensibilidad a secas, sino que estamos frente un “individuo limitado” al que se le dio demasiada prensa y nunca se le formuló una repregunta. Cuando Milei dice “es mentira que la gente no llega a fin de mes, si fuera así tendría que haber cadáveres en las calles”, estamos ante a un sujeto que jamás fue al supermercados, que no entiende el esfuerzo de las familias para alimentar a sus hijos y ayudar a los abuelos frente a la incompetencia presidencial en mostrar un superávit que no existe.

El mes de agosto vendrá otra vez con aumento de precios, por ejemplo Arcor: +3% a 5%, La Serenísima: +4%, Danone: +3,5%, Mondelez: +7% a 9%, Unilever: +8%, SC Johnson: +7%, Softys: +7% yAGD y Cañuelas: +5%. Cuando vemos que el desempleo en la era Milei subió al 8%, que el 91% de los hogares esta endeudado, que la inflación real esta 16% por encima de la declarada por el INDEC, nos damos cuenta que nunca hubo plan, y todo va camino a desmadrarse como era previsible.

Un mes atrás Toto Caputo desafiante decía a los empresarios “Compra, no te la pierdas campeón”, y todos compraron; ahora el precio se disparó. El dólar oficial llegó a $1375 y el tarjeta a $1788, con las tasas al 65%, solo el uso discrecional del dinero de todos permitió volver a frenar la moneda estadounidense. Durante junio se alcanzó una compra minorista récord de US$ 4.000 millones, sumando unos 7.000 desde la “apertura del cepo”. Las altas tasas, la inflación reprimida y el dólar que en cualquier momento se dispara hacia la luna, se justifica en una base monetaria que creció +381% desde que asumieron, demostrando que siempre mintieron sobre la emisión.

En efecto, sobran pesos y faltan dólares. El campo no liquida, se vienen las elecciones y el FMI para evitar un desplome abrupto de esta gestión, hizo la vista gorda a las metas y habilitó US$ 2.000 acordados con el gobierno. Pese a pagar altas tasas a los bancos, el Gobierno renovó solo el 75% de los pagos de deuda en pesos.

Las inversiones no vienen ni van a venir. Las Empresas de EEUU que forman parte de AmCham pidieron levantar todas las restricciones cambiarias, reducir carga impositiva, modernizar la legislación laboral, mejorar la infraestructura que hoy se cae a pedazos y brindar seguridad jurídica. En el primer año y medio de Javier Milei, 13 multinacionales se fueron de Argentina. Aunque es menos que durante la gestión de Alberto Fernández, las salidas continúan por trabas operativas, alta carga fiscal y dificultades para girar dividendos.

El turismo Internacional receptivo en Junio fue de 318.800 (-4.3%) y el emisivo 643.800 (+28.6%). Estamos literalmente quemando el total de los ingresos de Vaca Muerta en vacaciones. Mientras nos patinamos esos recursos en descanso, renunciaron Esteban Marzorati, Secretario de Industria y Marcos Ayerra de PyMe, esta última porque dejó en evidencia el cierre de 14.500 pequeñas empresas desde que asumió Milei.



¿Estúpido o corrupto? Los dos a la final

La temática de la corrupción se está instalando cada vez más fuerte, lejos quedó el político “antisistema”, y la economía muestra graves fisuras y la falta de transparencia de la gestión se va instalando en el centro del debate.

La época de dar la espalda al Congreso y acusar a todos de ser casta y corruptos ha quedado atrás. Javier Milei, en el marco de la causa $Libra fue acusado en Nueva York de haber publicado una declaración “altamente engañosa”. La ex Canciller Diana Mondino afirmó en relación al mismo tema que “Milei es poco inteligente o es corrupto”.

Mientras tanto el paso de Bai Qijao, más conocido como Julian Peh, uno de los involucrados en la investigación, hizo ruido porque se sospecha que estaba en Olivos en el momento que Milei disparó el posteo de la discordia. Solo para complicar las cosas Javi firmó un decreto en el programa de Alejandro Fantino, demostrando que se es presidente en todo momento y lugar.

Además del escándalo mencionado, casos como el de Tech Security SRL, empresa vinculada a Martín Menem, que se quedó con una licitación por $ 3.933 millones y el del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona visto en un video junto a Tim Ballard ofreciéndole protección mediática y hasta legislación a medida, muestran que este gobierno esta complicado con temas de corrupción. En este punto debemos decir que esta gestión es tan parecida al kirchnerismo que recientemente hasta los narcos se quejan por controles y aumentos de las “coimas” que les piden los cómplices de la Aduana.



Un presidente débil

Javier Milei firmó el veto a las leyes que aumentaban las jubilaciones y los fondos para discapacidad. La Cámara de Diputados le devolvió el gesto proporcionándole una piña legislativa que lo dejó en la lona. Se volvió atrás con la eliminación de Vialidad Nacional, INTI, INTA etc.

Durante esta sesión votaron 8 veces, todas en contra del oficialismo, en ningún caso el gobierno superó los 80 votos y en todas las oportunidades padecieron mayorías agravadas que en un eventual juicio político lo harían salir al Javi como por un tobogán; y eso sí lo pone muy nervioso a Javito. El gobierno está tremendamente lejos de los 87 héroes para organizar un asado.

La debilidad del gobierno se refleja en distintos aspectos a saber, por un lado Milei dice “En el 2027 voy a ser reelecto”, "Estamos haciendo una reforma 80 veces más grande de la que hizo Menem, hicimos ocho mil reformas estructurales”; y tres Doritos, en señal de franca debilidad después del sopapo legislativo de la semana pasada dijo “Me van a tener que sacar con las patas para adelante”.

La debilidad a la que hacemos referencia queda expuesta cuando el propio Presiduende, aparentemente a pedido de Eduardo Eurnekian, promete no insultar cada vez que se expresa, pero éste parece encontrar enemigos debajo de cada piedra. Para colmo se niega a borrar un posteo por el que agrede a un niño autista de 12 años y por el cual fue condenado a eliminarlo. Sumemos que el mandatario se mostró en el programa de Alejandro Fantino jugando con una marioneta dejando muchas dudas sobre su salud mental, al mismo tiempo que exhibió a su gabinete económico haciendo un show lamentable.

En este sentido los ataques a la vice Victoria Villarruel, de quien el vocero presidencial Manuel Adorni dijo "la vicepresidenta no es parte del Gobierno ni del proyecto”, y a la que Javier ve como una verdadera amenaza que lo puede dejar sin sillón presidencial en cualquier momento. En efecto, Milei no tiene iniciativa, dado que en estas últimas semanas tuvieron una agenda con menos actividad que las de Alberto Fernández, prueba de ello fue la visita al Jockey Club.

Si este compendio propio de una película como La pistola desnuda les pareció poco, agreguen la versión de los despidos del personal de cocina de Casa Rosada y Olivos por el “el ojo de bife envenenado”. Sí, comentaron algunos periodistas que el presiniño alegó que su comida estaba envenenada y eso habría ocasionado gran revuelo. No sabemos si la carne la sirvieron con papas fritas; pero quedamos atentos a los acontecimientos.