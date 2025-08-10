La oposición se une contra Milei tras la cadena nacional y lo conecta con la crisis de 2001

Afectado por las últimas 12 derrotas parlamentarias, Javier Milei decidió acusar de “sabotaje” a la oposición de las dos cámaras del Congreso. También amenazó con impulsar castigos penales para quienes promuevan presupuestos que afecten el equilibrio fiscal. En cadena nacional, el Presidente dijo que buscará establecer el déficit cero por ley. El mensaje llegó en tiempo real a cada uno de los rincones de los dos recintos, y en el peronismo lo vivieron como una remake de la ley 25.543, sancionada en julio de 2001.

En los bloques opositores que vienen de marcarle la agenda al oficialismo creen que el Presidente “profundizó su aislamiento junto a sus aliados” y “sobreactuó” una fortaleza que no tiene para transitar la segunda mitad del año en la Cámara de Diputados y en el Senado. En la Cámara baja, dentro del radicalismo también leyeron el mensaje como un intento de victimizarse cuando perdió la iniciativa. Para una oposición fragmentada que recién ahora logró articular una serie de ofensivas que doblegaron al Gobierno, el mensaje de la cadena nacional los entusiasma. “Vamos por el camino correcto; evidentemente, es un manotazo frente a semanas que no serán buenas para el oficialismo en el Congreso”, vaticinó un senador opositor que pacta con el peronismo.

“Para poder votar presupuestos equilibrados usted tiene que mandarlo y permitir que se vote. Si va a ser delito votar presupuestos desequilibrados, le propongo la cadena perpetua para el que obstruya su tratamiento”, escribió Nicolás Massot, de la bancada de Encuentro Federal. Las frases que difundió desde su cuenta de X reflejan otra parte del clima que se respirará desde mañana, porque las amenazas que lanzó Milei sobre el déficit provienen de un presidente que gobierna, desde que asumió, sin un presupuesto sancionado por el Congreso. “El Presidente sería el primer condenado de su nuevo proyecto de ley, por haber establecido un gasto nuevo (los aumentos a los jubilados), sin explicar la fuente de su financiamiento”, chicaneó el radical Martín Tetaz. “Sufre ilusión monetaria”, diagnosticó.

“Es posible que recibamos el proyecto de Presupuesto 2026 junto a una penalización contra la aprobación con déficit”, vaticinó un integrante de la bancada libertaria que conduce Gabriel Bornoroni. Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, fue más rápido en bancar los anuncios de Milei que los integrantes de La Libertad Avanza. “Este es el cambio que elegimos cuidar y acompañar desde el PRO”, escribió el titular del bloque del PRO bonaerense y uno de los artífices del acuerdo con el Gobierno.

Hay un antecedente que no beneficia a los aliados del Gobierno. Es la segunda vez que Milei encabeza el lanzamiento de un proyecto de ley impulsado con su firma. Este año anunció el envío de la Ley de Reparación Histórica para los Ahorros de los Argentinos, más conocida como ley colchón, pero la iniciativa no tuvo impulso y quedó enredada en la serie de derrotas que afronta el oficialismo. En este caso, Milei habló de una ley de déficit cero que despertó malos recuerdos.

El 30 de julio de 2001 fue sancionada la Ley de Equilibrio Fiscal que impulsó el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Fue promulgada de inmediato por el entonces presidente Fernando de la Rúa y le permitió aplicar un recorte por decreto a jubilados y empleados públicos amparado en esa norma. El 22 de agosto la Corte Suprema la declaró inconstitucional, como resultado del famoso caso “Tobar”. En 2001, el recorte de la ley de déficit cero tuvo a Patricia Bullrich como una de sus impulsoras, pero como ministra de Trabajo.

La similitud del anuncio de Milei con la experiencia trágica de la Alianza será parte de la nueva narrativa que utilizará la oposición para esmerilar el intento presidencial por retomar la iniciativa. “Estas leyes no buscan mejorar los ingresos de jubilados, docentes o discapacitados, sino recuperar el poder perdido por una clase política que no se resigna a su derrota electoral”, dijo Milei en su discurso. Con esa frase reivindicó los vetos al aumento jubilatorio del 7,2%, de la moratoria previsional y de la emergencia nacional en discapacidad. Pero también anticipó su nuevo rechazo a la eventual sanción de la nueva ley de financiamiento universitario.

En la sesión del miércoles, una de las 12 derrotas fue la aprobación, por segundo año consecutivo, de esta iniciativa. El año pasado fue vetada y no pudo ser ratificada por la Cámara baja. La oposición necesitaba dos tercios para imponerse al veto, pero el Gobierno consiguió un tercio para blindar la anulación de la norma. Este miércoles obtuvo 159 apoyos y le faltó solo un voto para llegar a los dos tercios en Diputados, aunque todavía queda el Senado. Milei ya dijo que la vetará. Si sucede y vuelve la pulseada por el veto, a la oposición solo le faltaría un voto para conseguir los dos tercios, una gran diferencia el 2024 y “87 héroes”.