"Perdimos todo": el Gobierno admitió su dura derrota en Diputados

El Poder Ejecutivo reconoció este jueves la contundente derrota que sufrió en la Cámara de Diputados, en una jornada marcada por una seguidilla de tropiezos para la administración de Javier Milei, que incluyó votaciones con más de 150 legisladores pronunciándose en contra del oficialismo.

“Perdimos todas”, admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien fue el primero en pronunciarse desde el gobierno nacional. Además, anticipó que el Presidente insistirá con los vetos y expresó su malestar con los bloques aliados que usualmente respaldan a La Libertad Avanza (LLA), más allá del PRO. “¡Votaron todos con el kirchnerismo!”, lanzó.

“Perdimos todas”, reiteró Francos. “Perdimos todo, perdimos todas las votaciones”, lamentó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, y detalló: “Casi todos los radicales, prácticamente todos, la Coalición Cívica, algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo

NG