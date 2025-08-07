"Por primera vez puede hablar mostrando las orejas": Juliana Santillán negó la emergencia en el Garrahan y recibió duras respuestas

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una sesión cargada de tensión, atravesada por el debate de una serie de proyectos que ponen en jaque el modelo de ancla fiscal promovido por el Gobierno. Uno de los puntos más sensibles giró en torno al Hospital Garrahan, símbolo del sistema de salud pública en el país.

En ese contexto, los bloques opositores reclamaron que se declare la emergencia en el sector sanitario. Desde el oficialismo, en cambio, rechazaron esa posibilidad y negaron enfáticamente que exista una crisis en el hospital.

Durante la discusión, la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, cargó contra el kirchnerismo: “Convirtió a la salud pública en una caja política, en un espacio sindical y de militancia”, sostuvo. Y añadió: “Como se les acabó el curro, quieren disfrazarlo de emergencia. Plantean un proyecto que es una excusa para otorgar poderes discrecionales”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dura derrota para Javier Milei: Diputados aprobó fondos para el Garrahan y rechazó varios decretos

Más adelante, elevó el tono: “¿Hoy nos hablan de emergencia? Emergencia fue lo que dejaron ustedes, señores, hospitales endeudados, obras sociales provinciales no cumplidoras y un sistema totalmente desordenado. Emergencia fue la gestión kuka, ustedes son la emergencia. Vamos a rechazar este proyecto porque no hay colapso”.

En su intervención, la legisladora oriunda de Mar del Plata también apuntó directamente contra dos exfuncionarios peronistas: el exministro de Salud Daniel Gollán y la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. “Gollán, por ejemplo, lo que hizo con la salud en la gestión kuka, lo que hizo Tolosa Paz, lo que hicieron en la gestión pública mientras eran funcionarios, hoy están en una emergencia trucha y no lo vamos a permitir”, lanzó Santillán.

Las respuestas no tardaron en llegar. Daniel Gollán replicó: “Si quieren discutir en serio las cosas, los invitamos a discutir en serio. Sin hacer paparruchadas políticas para ganar tiempo y que se caiga la sesión, no va a pasar. A la diputada la invito a que discutamos por separado mi gestión en la provincia de Buenos Aires. Donde quieran”.

El voto en el Congreso por las universidades: las fisuras que mostraron el PRO y la UCR

Por su parte, Tolosa Paz también contestó: “La diputada le tiene que pedir disculpas a todo el Congreso después de la denuncia que pesa sobre su persona por la utilización de un audífono en plena cámara. Hoy tomó la palabra después de diez meses de silencio y eso demuestra la falta de seriedad y responsabilidad del tratamiento del expediente”.

Y remató: “Por primera vez puede hablar mostrando las orejas porque antes solo podía mostrar un tremendo audífono que le dictaba un pésimo discurso”.

NG

LT