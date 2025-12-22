La policía reprimió una protesta de "trapitos" en Quilmes: acusaciones entre Juan Grabois y Mayra Mendoza

Una movilización de trabajadores de la economía popular terminó en un enfrentamiento con policía frente al Concejo Deliberante de Quilmes. Efectivos de seguridad avanzaron sobre la columna de manifestantes disparando balas de goma y gases, dejando un saldo preliminar de múltiples heridos y detenidos.

El operativo se desató mientras los cuidacoches y trabajadores de la economía popular (UTEP) reclamaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza que busca privatizar el sistema de tránsito municipal. "Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada", denunciaron referentes de la organización desde el lugar de los hechos.

La protesta tenía como objetivo frenar la entrega de la concesión de estacionamiento y foto multas a empresas vinculadas al empresario Leandro Camani,

Desde la UTEP hicieron responsable al gobierno municipal y a las fuerzas de seguridad por la integridad física de los manifestantes. "Exigimos el cese inmediato de la violencia y la urgente liberación de todos los compañeros detenidos. No vamos a permitir que se lleven puestos nuestros derechos a los tiros", sentenciaron.

En redes sociales, Juan Grabois criticó a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza: "Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga".

Y agregó: "Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre".

La respuesta del Municipio de Quilmes

Tras los incidentes que se produjeron en el Consejo Deliberante de Quilmes, el municipio emitió un comunicado en el que informó que "el Honorable Concejo Deliberante aprobó, por amplia mayoría y con el acompañamiento de los distintos bloques, un Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial, orientado a mejorar la circulación, la seguridad vial y el uso del espacio público en todo el distrito". Y agregaron que "la ordenanza contempla la contratación de manera formal de aquellos que cumplían informalmente dicha tarea, asegurándole aportes jubilatorios, obra social, entre otros derechos laborales".

Aclararon, además, que "entre los ejes centrales del plan se encuentra la reorganización del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), que será implementado mediante un proceso de licitación pública, transparente y abierta, al cual podrán presentarse todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego correspondiente".

Al referirse a los hechos de violencia, desde vocero de Mayra Mendoza señalaron que: "un grupo de aproximadamente 30 personas que, encapuchadas y arrojando piedras, intentaron ingresar al recinto del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de impedir el normal desarrollo de la sesión".

Y cerraron afirmando que "Frente a las reiteradas denuncias por los inconvenientes generados por cuidacoches informales en el centro de Quilmes, el Municipio de Quilmes reafirma su decisión de no ceder ante presiones ni realizar adjudicaciones arbitrarias, garantizando que la implementación de este sistema se realice con criterios de transparencia, legalidad, equidad y en defensa del interés público".