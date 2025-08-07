El voto en el Congreso por las universidades: las fisuras que mostraron el PRO y la UCR

El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) volvieron a exponer fisuras internas en la votación del proyecto de financiamiento universitario, que fue aprobado hoy por 158 votos afirmativos, 75 negativas y cinco abstenciones.

El larretista Álvaro González votó en favor al igual que el ex árbitro cordobés Héctor Baldassi. La ex gobernadora María Eugenia Vidal, que había optado por la abstención en jubilaciones meses atrás, votó de forma negativa la iniciativa en compás de la postura mayoritaria del bloque que preside Cristian Ritondo.

La chubutense Ana Clara Romero optó por la abstención. Se trata de una de los alfiles que tiene el gobernador Ignacio Torres, que viene de conformar un espacio con otros mandatarios provinciales y que buscarán romper la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

El mismo camina de la abstención eligieron sus compañeros de bloque Germana Figueroa Casas y Karina Bachey.

Por el lado de la UCR, las sorpresas vinieron por Mendoza, donde el oficialismo selló un acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo, ex presidente del radicalismo durante la gestión de Mauricio Macri.

La diputada Pamela Verasay pegó se ausentó al momento de la votación, lo mismo hizo su coterráneo Lisandro Nieri; el chaqueño Gerardo Cipolini se plegó al lote. Chaco es otra provincia donde la Casa Rosada acordó con el gobernador radical Leandro Zdero.

Con información de Noticias Argentinas.