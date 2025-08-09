Kicillof sumó sus críticas a la cadena nacional de Milei: "Un delirio cósmico, tremendamente border"

En plena carrera electoral, las críticas opositoras a la cadena nacional del presidente Javier Milei, este viernes por la noche, podían descontarse. Así citamos ayer a Sotlbizer, Bregman, Del Caño y Santoro repitiendo conceptos duros con el Mandatario, en tanto que este sábado el que se refirió a la cadena nacional fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof considerando al mensaje como "un delirio cósmico" y "tremendamente border".

Como se sabe, Milei anticipó desde Casa de Gobierno enviará al Congreso un proyecto para que se castigue en ese ámbito la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. En los hechos, y a la vista de la seguidilla de votaciones adversas que viene soportando el Ejecutivo en Diputados y el Senado, la empresa de conseguir una ley de ese tenor suena 'ambiciosa', pero este sábado Kicillof la cuestionó con inusitada dureza, al señalar que "lo que hizo Milei fue tremendamente border".

"El mensaje en cadena nacional que dio desde la Casa Rosada fue vergonzoso, penoso", indicó el gobernador bonaerense, que consideró "un delirio cósmico pensar en penalizar a los diputados que no voten lo que Milei piensa que hay que votar".

Kicillof siguió con otros aspectos de la gestión libertaria, señalando que “Milei es un desastre por donde se lo mire, sus actitudes, sus políticas, todo es un desastre”.

Ante una pregunta sobre la baja de la inflación como principal logro de la administración libertaria, Kicillof consideró que es "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".

Por último, el gobernador provincial también se refirió al futuro político del país y, en referencia a las ya inminente elecciones, en las que se juega buena parte de su futuro político y de gestión. Allí Kicillof señaló que "Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco". y estimó que si se extiende la hegemonía libertaria "está en riesgo la democracia en Argentina".

NA/HB