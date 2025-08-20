Una denuncia de corrupción de alto impacto involucra a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina”, difundió el canal de streaming Carnaval. La voz de la grabación sería la del propio titular de ANDIS, en una charla que revela un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la compra y venta de medicamentos.

Desde la filtración de los audios, se han multiplicado las repercusiones públicas en redes sociales, en la justicia y en el propio Congreso Nacional.

Fentanilo contaminado: el informe forense reveló que el producto "contribuyó al desenlace fatal" en casi todos los casos

En el ámbito de la Cámara de Diputados, uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema fue Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por CABA: "Esto no sería un hecho aislado. Confirmaría el mismo esquema de recaudación que saltó con $LIBRA, donde personas cercanas al circulo del Presidente cobraban para facilitar reuniones y encuentros con Milei. Llegaron prometiendo terminar con "la casta" y "la corrupción" vuelve a estar en el ojo de la tormenta", posteó en su cuenta de X.

"Spagnuolo no puede hablar tan suelto de cuerpo, hablar de porcentajes, hablas de montos y de una operatoria que él ve como algo normal", dijo Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, a Radio 10.

"Están circulando audios presuntamente del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo diciendo que en el gobierno se cobraron coimas de medio millón de dólares por mes", dijo el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, que tuvo como eje una serie de vetos presidenciales, entre ellos el veto a la emergencia en discapacidad, rechazado por el cuerpo legislativo.

En la justicia, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, radicó una denuncia dirigida a Javier y Karina Milei, Diego Spagnuolo y Eduardo "Lule" Menem por "defraudación por administración fraudulenta", "estafa", "asociación ilícita" y y "negociaciones incompatibles (Art. 265). La acusación cayó en el juzgado del juez Sebastián Casanello.

Este escándalo cobra notoriedad en el marco de casi 100 muertes por fentanilo contaminado, donde el vínculo entre funcionarios públicos y laboratorios está en la mira. Por el momento, los familiares de las víctimas no se han pronunciado. Diego Spagnuolo también ha tenido reciente notoriedad tras una frase que reveló la madre del niño autista de 12 años, Ian Moche, donde el funcionario aseguró: "Su discapacidad no es un problema del Estado", dijo Spagnuolo.

