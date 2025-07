Esteban Paulón: “El alineamiento automático con Estados Unidos nos perjudica en la causa Malvinas”

El diputado nacional, Esteban Paulón, conversó con Canal E y se mostró disconforme con la designación de Peter Lamelas como embajador de Estados Unidos en Argentina. También mencionó que sus declaraciones en el Congreso norteamericano violan la soberanía nacional, contradicen la Convención de Viena y reflejan un “alineamiento automático” que pone en riesgo la política exterior argentina.

Esteban Paulón aclaró que valora los vínculos internacionales: “Obviamente es lógico que Argentina se vincule con distintos países a través de la actividad diplomática”. Y destacó que, “los pueblos de Estados Unidos y Argentina tienen una larga historia de cooperación, más de 200 años”.

La soberanía nacional en el foco del alineamiento internacional

Sin embargo, advirtió que las relaciones deben respetar normas básicas: “Ese diálogo y ese intercambio tiene que hacerse en el marco de la razonabilidad y en el marco del respeto mutuo de la soberanía nacional”.

Paulón cuestionó el discurso de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense: “Entiende que contraviene y viola cualquier tipo de disposición contenida, por ejemplo, en la Convención de Viena, que establece también la no injerencia en asuntos de soberanía nacional”.

Repercusiones de las declaraciones del embajador Lamelas

Luego, explicó que las declaraciones del diplomático fueron inaceptables: “Hablan de decisiones judiciales, que piden por resultados electorales, planteando que se va a trabajar para el triunfo de Javier Milei en las elecciones intermedias y para que Javier Milei sea reelecto, incluso más allá del mandato de Donald Trump”. Además, agregó: “Lamelas desea que Milei siga, más allá de Trump, en la presidencia argentina”.

A su vez, el entrevistado comentó que uno de los puntos más sensibles fue la visión de Lamelas sobre el sistema federal argentino: “Una violación flagrante de nuestro sistema federal, planteando que va a ir a cada provincia a impedir la corrupción, tratando de corruptos a los gobernadores argentinos”.

Sobre la misma línea, sostuvo que Argentina no debe aceptar imposiciones externas: “También nos dice Estados Unidos con quién dialogar, con quién no y esto no se trata de Estados Unidos o de China, se trata de algo mucho más amplio”.

Según Paulón, el actual rumbo diplomático perjudica causas históricas: “El alineamiento automático con Estados Unidos nos perjudica en la causa Malvinas, va a tener consecuencias a futuro en las distintas votaciones en Naciones Unidas por la soberanía de Malvinas”.