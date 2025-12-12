Luis Palma Cané: “El peligro que veo con respecto a la inflación es la creación de expectativas por parte del Gobierno”

El economista, Luis Palma Cané, habló con Canal E y analizó el reciente dato inflacionario y el impacto que tendrá sobre las inversiones en pesos, también advirtió que el Gobierno enfrenta un escenario frágil por expectativas incumplidas, atraso cambiario y falta de reformas estructurales.

Luis Palma Cané señaló que el problema central no es el número puntual del IPC sino el manejo de expectativas: “El peligro que veo con respecto a la inflación es la creación de expectativas por parte del Gobierno. Según el Presidente y el Ministro, para junio o julio la inflación no iba a existir en la Argentina”.

Cómo afecta el incumplimiento de las promesas a la economía

Asimismo, advirtió que cuando las expectativas no se cumplen el sistema entra en tensión. “En economía, que las expectativas no se cumplan significa que el sistema o los agentes entran en desequilibrio. En eso estamos”, planteó.

Cané advirtió que el avance inflacionario no es coyuntural sino tendencia firme: “Lo grave es la tendencia creciente que tiene desde hace 4 o 5 meses”. Y enumeró los datos que sigue de cerca en su estudio: “Tenemos 1,9 en julio, 2,1 en septiembre, 2,3 en octubre, 2,5 en noviembre, y me atrevo a decirte que en diciembre es probable que supere el 2,5”.

El efecto de la tasa de interés negativa sobre el ahorro

Con ese panorama, explicó que la tasa real negativa deteriora el ahorro. “Lo que va a pasar es lo que pasa en toda economía que tiene tasa de interés negativa para los depósitos. Van a ir cayendo en términos reales, este país que ya tiene enormes problemas de capacidad de ahorro, se va a perjudicar”, sostuvo.

El entrevistado también criticó el manejo financiero del equipo económico: “Esto es consecuencia de un cierto grado de improvisación, el expertise del equipo económico se limita al manejo financiero de bonos”.

Sobre qué hacer con las inversiones en pesos, respondió: “Que los invierta, si quiere mantener pesos, en pesos ajustados por inflación, o, lamentablemente, que vaya a moneda extranjera, a moneda más fuerte”.