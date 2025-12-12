Repercusiones de la emisión del Bonar 29: “En gran parte se puede tomar como auspicioso”

El economista, Eric Paniagua, conversó con Canal E y evaluó la recepción positiva de la colocación del Bonar 29, los desafíos en la acumulación de divisas y la presión cambiaria que podría generar un esquema “a la chilena”.

Eric Paniagua destacó el retorno parcial al financiamiento voluntario: “Creo que la colocación que hizo Argentina, como este retorno a los mercados de deuda, en gran parte se puede tomar como auspicioso”.

La demanda superó las expectativas

Asimismo, explicó que la demanda superó lo adjudicado, aunque la tasa fue elevada. “Me parece que el que haya recibido más ofertas de las que finalmente suscribió es importante. No así tanto la tasa que terminó consiguiendo, que en el orden del 9,3 sigue siendo bastante oneroso”, planteó.

Paniagua valoró el movimiento como una forma de “testear el apetito”: “Me parece que podemos pensar que a futuro hay una ventana para que Argentina vuelva a los mercados”.

La visión de los inversores

Sobre el momento ideal para volver a emitir deuda, resaltó que, “pagar siempre es una muy buena señal para los inversores”. Y añadió: “Volver a los mercados luego de que haya un buen usufructo de la renta y haber pagado los cupones, me parece que sería un buen momento para considerar un retorno más integral”.

Con respecto a cómo se completará el pago del próximo vencimiento, el entrevistado señaló: “Todavía hay alguna incertidumbre sobre cómo se va a pagar ese monto que no se alcanzó todavía con la colocación inicial”.

No obstante, aportó tranquilidad respecto a las arcas del Banco Central: “Por la cantidad que maneja hoy el Banco Central y por la estabilidad que están mostrando, las reservas, no debería ser un problema, no debería ser un problema importante”.