Audios de Spagnuolo: estudio de una consultora revela que crece la imagen digital negativa de Milei

La imagen digital negativa del presidente Javier Milei aumentó 7 puntos respecto del promedio mensual luego de que se hicieran públicos los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntos pagos de coimas a funcionarios del gobierno libertario.

Imagen negativa de Milei

"La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes. Alcanzó el 59%", según informó la consultora Ad Hoc, encargada de analizar la conversación digital.

"En 72 horas el caso Spagnuolo generó un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año", precisó en su cuenta de la red social "X".

De acuerdo a Ad Hoc "el caso Spagnuolo y los audios que hablan de (supuestas) coimas desde la Agencia Nacional de Discapacidad generaron el pico de menciones digitales a Milei durante agosto".

"El término "Milei" fue mencionado más 264 mil veces durante el día de ayer", detalla el informe publicado este viernes 22 de agosto y también difundido por NA.

Además menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados en las redes a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

Operativos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró este mediodía a Spagnuolo en un country del partido bonaerense de Pilar y le secuestró el teléfono celular. El operativo se enmarcó en los 15 procedimientos efectuados durante esta jornada.