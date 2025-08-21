Rubinstein sobre el fentanilo contaminado: "La corrupción mata, pero la indolencia también"



Perfil Redacción NEA

“La corrupción mata, pero la indolencia también mata”, con esa frase el exministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, se refirió a la causa del “fentanilo contaminado” por el que ya murieron casi 100 personas.

“Tragedia enorme”

Además calificó al caso como una “tragedia enorme” e “inadmisible como no ha habido nunca en la Argentina”

“Obviamente se pudo haber prevenido. Más allá de los hechos de corrupción que son claros, fue detenido ayer Furfaro, el tema no pasa sólo por ahí, pasa también por la indolencia y la falta de control”, aseguró el exfuncionario.

“El problema acá pasa porque se detectó eso, que ese laboratorio era un laboratorio trucho, que no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y no se lo clausuró. Una locura”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“La corrupción mata”

“¿Qué pasó en el medio? No sé. Pero claramente si hubo algún funcionario de cuarta línea que estuvo involucrado en alguna cosa rara, no tengo idea. Pero hay una cadena de responsabilidad”, expresó el exministro de Salud durante los años 2017 y 2018 en la gestión de Mauricio Macri.

“Yo hago esta comparación con Once, con Cromañón. La corrupción mata, pero la indolencia también mata. Son las dos cosas”, sostuvo Rubinstein.

Y luego concluyó: “La interacción entre la corrupción y la indolencia producen tragedias como las que hemos vivido, lamentablemente”.