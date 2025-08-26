Coimas en Discapacidad, $Libra y Fentanilo: el Congreso le abre múltiples frentes a Milei en su momento más sensible

El Congreso volvió a convertirse en un campo de batalla para Javier Milei. Mientras el Presidente señala a los legisladores como "orcos destituyentes", la oposición impulsa la creación de una comisión investigadora por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad tras los audios de Diego Spagnuolo, reactivará este jueves la comisión especial del caso $Libra y avanza con pedidos de interpelación a dos ministros clave del Gabinete: Federico Sturzenegger y Luis Petri. Para colmo, el impulso que los aliados del PRO lanzaron para la investigación del caso del fentanilo contaminado también terminó poniendo en jaque al oficialismo.

Todos estos movimientos llegan después de una seguidilla de derrotas que dejaron a la administración libertaria en su peor momento legislativo. Es que, en apenas una semana, Milei vio rechazados cinco decretos, la oposición blindó la ley de Emergencia para Discapacidad, aprobó el financiamiento universitario y la Emergencia para el Garrahan, y sancionó una norma reclamada por los gobernadores sobre los Aportes del Tesoro Nacional. En ese clima adverso, el Parlamento se volvió un terreno cada vez más hostil para el Gobierno en plena campaña electoral, algo que lo hace bastante atípico para un año impar.

Piden crear otra comisión investigadora por los audios de Spagnuolo

En Diputados, el socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para conformar una comisión especial que investigue el escándalo en la ANDIS, detonado tras la filtración de audios de su exdirector Diego Spagnuolo.

La iniciativa, respaldada por Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein, prevé amplias facultades: pedir informes a organismos públicos y privados, recibir denuncias, convocar a funcionarios y hasta recurrir a organismos internacionales especializados en corrupción. Tendría tres meses de trabajo y la posibilidad de denunciar penalmente si se detectaran delitos.

Más audios, más complicaciones: ahora Spagnuolo apuntó contra Sandra Pettovello y Diana Mondino

La lista de funcionarios a citar incluye a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, el ministro Mario Lugones y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik. “Lejos de promover una denuncia formal, el Presidente se limitó a desplazar a Spagnuolo, lo que constituye una confirmación indirecta de la veracidad de lo ventilado”, argumentaron los autores.

Piden que Sturzenegger vaya a dar explicaciones

El avance opositor se potenció con un nuevo audio de Spagnuolo que compromete directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Stuzenegger quedó implicado en la investigación por los supuestos audios de Spagnuolo

En la grabación, Spagnuolo asegura: “Federico me dijo personalmente que me venían a dar una mano. Decime si me venís a dar una mano o si me venís a controlar o a decirme cómo hacer mi trabajo”. El exfuncionario acusa a Sturzenegger de presionarlo para reducir personal, recortar controles y dar de baja pensiones sin revisiones médicas.

El diputado Eduardo Valdés pidió citarlo al Congreso: “Spagnuolo afirma que Sturzenegger lo presionó para reducir personal y vaciar los mecanismos de control”, sostuvo. Según el proyecto, la Unidad de Auditoría pasó de 16 a 5 empleados, lo que habría favorecido maniobras ilícitas en la compra de medicamentos.

Se activa la Comisión $Libra en el Congreso tras meses de parálisis

Los audios también apuntan a Karina Milei y Lule Menem, a quienes Spagnuolo vincula al manejo del PACBI (Plan de Alto Gasto y Baja Incidencia) a través de Daniel Garbellini, al que calificó como un “delincuente”. Incluso dijo haber advertido al propio Presidente: “Vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”, habría dicho.

La Justicia federal investiga la trama bajo el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Spagnuolo fue imputado junto a directivos del laboratorio Suizo Argentina, se le prohibió salir del país y se secuestró su celular.

El Senado apunta a Luis Petri

La otra cámara del Congreso también se metió en el escándalo. El senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto para interpelar al ministro de Defensa, Luis Petri, por los contratos de IOSFA con el laboratorio Suizo Argentina.

Blanco exigió el detalle de los convenios, sus montos y criterios de contratación, y denunció que los vínculos con la empresa exponen “un esquema de corrupción de magnitud insospechada” en una obra social con un déficit superior a $90 mil millones. “Mientras un Teniente de Navío se ve obligado a manejar Uber para sobrevivir, los recursos de su propia obra social pueden haber sido desviados hacia esquemas de corrupción”, advirtió.

Se conocieron tweets antiguos que demuestran una "estrecha relación" entre Diego Spagnuolo y José Luis Espert

Desde IOSFA desmintieron irregularidades: “La relación con Suizo Argentina es previa a la actual gestión y se mantiene desde hace varios años, lo que descarta cualquier intento de vincular a esta conducción con supuestas irregularidades”.

Se destraba la comisión del caso $Libra

Por otro lado, este jueves a las 14 volverá a reunirse la comisión investigadora de $Libra, que había quedado trabada desde abril por los empates entre oposición y oficialismo. Con el cambio reglamentario votado la semana pasada, la presidencia quedará para el bloque con mayor representación en la Cámara, lo que le da ventaja a la oposición, que impulsa a Sabrina Selva (UxP).

El mandato se extenderá hasta el 10 de noviembre, cuando deberá presentar un informe final. El caso estalló en febrero, cuando Milei promocionó en X la criptomoneda que luego se desplomó. En reuniones previas ya expusieron especialistas y damnificados y, con el nuevo esquema, podrán citar a funcionarios y pedir informes judiciales.

“Trabajamos mucho para evitar todo tipo de maniobras dilatorias que tiene la creatividad de Martín Menem”, confió a PERFIL uno de los impulsores del dictamen. Gran parte de los opositores se reunió para intentar desarticular todas esas maniobras y el resultado podría plasmarse esta semana.

Piden citar al Congreso a Sturzenegger por el escándalo en Discapacidad tras nuevos audios que lo comprometen

El fentanilo adulterado también expone al Gobierno de Milei

Otro de los frentes que suma presión es el escándalo del fentanilo adulterado, que ya dejó cerca de un centenar de muertes. La diputada Silvana Giudici (PRO) y Pablo Juliano (DpS) presentaron proyectos para crear una comisión investigadora.

Según pudo saber este medio, los libertarios no rechazarían de plano la propuesta, aunque objetaron la primera versión de Giudici, que apuntaba a Nicolás Kreplak y a su hermano juez federal. Con el correr de las semanas, el foco se trasladó a la ANMAT, dependiente de la cartera que conduce Lugones.

El ministro ya desplazó a la titular del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, tras conocerse que hubo advertencias previas sobre fallas de control. De prosperar la comisión, el panorama se complicaría aún más para Lugones y, de manera indirecta, para el Gobierno nacional, que buscó debilitar a la ANMAT con la impronta de Sturzenegger.

