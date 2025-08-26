Una nueva tanda de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, complicó aún más al Gobierno: las grabaciones, publicadas en las últimas horas, muestran conversaciones en las que el hombre denuncia internas, cuestiona a varios ministros y alude a un supuesto esquema de cobros irregulares con droguerías proveedoras del Estado. Fuentes judiciales y periodísticas señalan que las filtraciones forman parte de un seguimiento prolongado en el tiempo.

El primer capítulo del escándalo se conoció la semana pasada, cuando un audio en el que Spagnuolo describía un presunto sistema de recaudación de coimas llevó a su despido y a la apertura de una investigación judicial. La pesquisa, que ya produjo allanamientos y medidas de prueba, avanzó con rapidez ante la aparición de nuevas grabaciones que, según voceros, corresponderían a chats o registros entre julio de 2024 y marzo de 2025.

Javier Milei continúa sin pronunciarse sobre el escándalo

En los audios difundidos este lunes por la noche, la voz atribuida a Spagnuolo critica con dureza a varios funcionarios y colaboradores del Ejecutivo. Sobre Diego Sucalesca, por ejemplo, se escucha: “Este Sucalesca, que metieron, uno que era actor de teatro, se emperró en que tiene que salir como ellos querían. Viene Lilia y me dijo: ‘Este puto de mierda, que no sabe nada... viste’. Y se calentó y dijo que lo presente Romina (...). ¿Cuál es el poder del flaco? Que lo banca Karina. ¿Cómo sostenés este tipo de cosas?”.

Otro tramo relevante apunta a intercambios con el entorno del ministro Federico Sturzenegger: “Le digo no, disculpame, vos me tenías que dar una mano. Bajar de alta las pensiones es mi trabajo. No. no, disculpame, a mí personalmente Federico me dijo vos me ibas a dar una mano. Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Y agrega: “Hace poquito yo saqué una resolución. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen”.

Sturzenegger aparece mencionado en uno de los audios.

Las grabaciones también contienen críticas directas a Eduardo “Lule” Menem y referencias a decisiones internas del espacio: “Yo no puedo creer este Lule Menem. ¿Qué mierda tiene Karina, la puta madre? Falla la política en este Gobierno”, se oye en uno de los pasajes. Frente a la sucesión de audios, la causa judicial continúa sumando peritajes y medidas de prueba para establecer la veracidad de las grabaciones y la eventual comisión de delitos vinculados a la administración pública.

Sin mencionar ANDIS, Javier Milei participó de un acto de campaña en Junín: "Nada de lo que haga el kirchnerismo nos va a asustar"

Pettovello y Mondino en la mira de Spagnuolo

En los tramos más explícitos, la voz atribuida a Spagnuolo vuelve a referirse a la ministra Sandra Pettovello con reproches personales: “No, no pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No... esto está implosionando de adentro”.

Otra línea de los audios alude a tensiones con la excanciller Diana Mondino y deja en evidencia el tono de la interna: “Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”, se escucha en uno de los cortes. También se repite una frase irónica sobre la supuesta indiferencia presidencial: “Javier, desentendido de todo”.

Sandra Pettovello, otra de las mencionadas en los audios

Fuentes allegadas a la familia Menem y a otros funcionarios involucrados sostienen que se trata de una “monumental operación” de la oposición y niegan la veracidad de las grabaciones. La versión oficial instalada por algunos de los señalados es la de una campaña de desprestigio; en paralelo, la Justicia mantiene el curso de las pericias técnicas y los allanamientos para intentar determinar autorías, condiciones de obtención y eventual responsabilidad penal.

Las nuevas entregas fueron difundidas en canales y medios como el streaming Carnaval, Radio 10 y Página/12, y parte del material pasó también por el programa Argenzuela. Periodistas que replicaron el contenido señalaron que la calidad de audio de esta tanda es superior a la inicial, lo que generó especulaciones sobre la técnica de grabación y el posible origen de las filtraciones.

