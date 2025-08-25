Horacio Fazio sobre el caso ANDIS: “La Argentina cayó en el ranking de percepción de corrupción”

En diálogo con Canal E, el economista y filósofo Horacio Fazio analizó las repercusiones políticas del caso ANDIS, en el que se investigan posibles irregularidades y hechos de corrupción vinculados al Estado. El entrevistado advirtió que el tema es particularmente sensible en Argentina, donde la corrupción figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía según distintas encuestas sociales.

Fazio señaló que, durante 2024, Argentina descendió en el ranking internacional de percepción de la corrupción, lo cual contrasta con las promesas de campaña del gobierno de Javier Milei. “La oferta de este gobierno fue ir contra la casta, por mayor transparencia y contra la corrupción. No se explica que no hayamos mejorado en este tema”, afirmó.

Nepotismo y falta de transparencia en la gestión

El filósofo sostuvo que, más allá de los casos concretos, existen prácticas que alimentan la percepción negativa, como el nepotismo en la designación de funcionarios o la ausencia de conferencias de prensa habituales.

“Estas son cuestiones que este gobierno no puede aducir ni justificar, porque directamente no las cumple”, explicó.

Además, subrayó que la falta de espacios de diálogo con el periodismo dificulta el rol de mediación entre la ciudadanía y los funcionarios elegidos.

Silencio presidencial y diferencias con el caso Libra

Consultado sobre la comparación entre el caso ANDIS y el caso Libra, ocurrido a comienzos de año, Fazio remarcó que en esa ocasión el propio presidente salió públicamente a dar explicaciones, mientras que ahora se mantiene en silencio.

“No puede verse de otra forma que mal. Si hay algo que caracteriza al actual presidente es su locuacidad. El hecho de llamarse a silencio es una forma de opinar y refleja que hay un problema”, aseguró.

Para el economista, este silencio agrava la situación: “Cuando uno no tiene nada que ver en un hecho de estas características, lo primero que hace es salir a aclarar. Callar solo aumenta las sospechas”.