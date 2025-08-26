Se activa la Comisión $Libra en el Congreso tras meses de parálisis

Luego de que la oposición lograra un nuevo reglamento para la designación de autoridades en la comisión investigadora de la presunta criptoestafa $Libra, este jueves retomará el funcionamiento, tras meses de parálisis. La actividad le suma un frente de batalla más al Gobierno, acorralado en los últimos días por los audios que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La semana pasada, la Cámara de Diputados estableció un nuevo mecanismo para la elección de las autoridades de la comisión que permitirá hacerla funcionar. Antes de que eso ocurriera, el órgano estaba bloqueado debido a una maniobra del oficialismo que hizo empatar el número de miembros oficialistas y aliados con los opositores, lo que impedía designar la presidencia, imprescindible para que sesione.

La diputada Sabrina Selva (UxP) podría ser la titular de la comisión investigadora de $Libra por las nuevas reglas

Hasta el momento, la comisión investigadora sólo se había reunido en tres oportunidades, una en abril cuando se conformó, y las otras dos veces en junio, cuando fue emplazada por el pleno de la Cámara Baja. En esos últimos encuentros sólo se logró avanzar con la exposición de especialistas y damnificados, que dieron su mirada sobre las características del hecho que también escruta la Justicia argentina y estadounidense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de las nuevas pautas, la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la comisión se designarán por votación simple, pero si eso recayera en un empate “el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Esta nueva definición indica que Unión por la Patria podría ser favorecido con la titularidad, con altas posibilidades de que sea la diputada Sabrina Selva la elegida.

Saldadas las autoridades, el reglamento establece que la comisión definirá sus decisiones por mayoría simple de los miembros presentes y serán desempatadas por la presidencia. “En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final”, indica.

Mercados al rojo vivo: cayeron hasta 10% acciones, ADRs y bonos en Wall Street

Al mismo tiempo, para evitar las dilaciones, la comisión tendrá un plazo de investigación hasta el 10 de noviembre de 2025. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha —lo que ocurra primero—, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega el reglamento.

Dentro de sus tareas, la comisión deberá estudiar “la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $Libra, que derivaron en pérdida millonarias por parte de actores locales y extranjeros” y “determinar el grado de participación y responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también de todos los ministros y funcionarios involucrados en el caso”.

LM/ML