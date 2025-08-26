Lilia Lemoine apunta contra Marcela Pagano por la difusión de los audios sobre coimas en ANDIS

El Gobierno intenta diferentes estrategias para desviar las acusaciones que apuntan contra Karina Milei por coimas en la ANDIS, después de varios días de silencio. Una de las voceras es la diputada libertaria Lilia Lemoine, que señala como responsable de la difusión de los audios a su excompañera de bloque, Marcela Pagano.

Desde que saltó el escándalo por los audios del exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Lemoine sostiene que es una operación y no duda en señalar a presuntos autores concretos. En sus redes sociales, este lunes compartió un video en el que se asegura que los audios de Diego Spagnuolo son armados y editados, y que quienes habrían estado detrás de la maniobra serían Pagano junto con su pareja, el empresario de medios Franco Bimbi.

“Qué bueno que no solo lo piense yo”, afirmó Lemoine sobre el video. Sin embargo, horas después tuvo que salir a aclarar que no lo había mirado completo y que Santiago Caputo no tenía nada que ver con la “operación” que hasta ahora presenta indicios de veracidad. Resulta que, hacia el final, el archivo señalaba como último responsable de la difusión de los audios al asesor presidencial.

“Mala mía": Francos rectificó sus dichos sobre la llegada de Spagnuolo a LLA, tras haber señalado a Villarruel

“Jajaja, lo dije por lo de Pagano, ni había llegado a escuchar el final del video. Ni sé qué dijo sobre Santi Caputo. Pero carece de importancia, Santi es de Las Fuerzas del Cielo y 100% leal a Javier. Lloren inventando historietas, kukas. Marcela Pagando Bimbi”, tuiteó este lunes por la noche la excosplayer a quienes advirtieron que estaba acusando a Caputo.

Las afirmaciones de Lemoine tienen puntos de contacto con la línea oficial que intenta bajar el Gobierno. Mientras que en el acto en Junín Javier Milei evitó hacer declaraciones concretas, pero tuvo un furcio llamativo cuando afirmó “les estamos afanando los choreos”, Eduardo “Lule” Menem en su comunicado en redes señaló que se trata de una “operación” perpetrada por el kirchnerismo, una hipótesis que hasta ahora no convence a muchos.

El asesor de Karina Milei sostuvo: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo”. Al mismo tiempo, que negó todo cuanto se afirma en los archivos. “No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido", se defendió.

LM/ML

