Ivy Cángaro, periodista que divulgó los audios de Spagnuolo: "El Gobierno no sabe de dónde vino el golpe"

El sacudón político que supone la difusión periodística de una serie de audios filtrados donde presuntamente se oye la voz de Diego Spagnuolo —hasta la semana pasada el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— sigue a tope en la agenda mediática. Ivy Cángaro y su colega Mauro Federico son los periodistas que en Data Clave revelaron la existencia del presunto esquema de coimas y contrataciones irregulares con laboratorios farmacéuticos que, según la investigación, tendría como partícipes a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Cángaro hizo una lectura de la crisis que atraviesa el Gobierno en el piso de "QR!", por Bravo TV. “Fuimos chequeando todo, desde los montos hasta las referencias públicas. Contrastamos entrevistas y verificamos que no se tratara de inteligencia artificial. Cuando comprobamos que era real, supimos que era una bomba”, contó la periodista. Las revelaciones motivaron el desplazamiento de Spagnuolo y también la salida de Daniel Garbellini, señalado como uno de los operadores en el manejo de los fondos de la ANDIS.

Cángaro relató lo que con su colega pensaron inmediatamente después de difundir el material. “Pensé que iba a quedar en una indignación pasajera, como pasa con muchos temas. Pero cuando los audios se debatieron en el Congreso y varios medios tuvieron que hacerse eco, entendimos la magnitud de lo que habíamos publicado”, afirmó. Cángaro expresó que muy posiblemente además de audios existan videos incriminatorios, y conjeturó que, de comprobarse el circuito ilegal, no sería descabellado pensar que los implicados lo hayan replicado en otras reparticiones públicas más allá de ANDIS, como el PAMI y la ANSES.

Los fiscales Guillermo Marijuan y Franco Picardi ya investigan la causa a cargo del juez Sebastián Casanello, donde se analizan teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. "El Gobierno no sabe de dónde vino el golpe", especuló la periodista, y en la mesa se conjeturó que, en consecuencia, el Gobierno no tiene elementos para saber si existe o no más contenido comprometedor, lo que explicaría la extrema cautela que maneja en su comunicación, a diferencia del caso $LIBRA.

El conductor del programa, Pablo Caruso, mencionó que organismos estatales que nunca habían comprado medicamentos, como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), adquirieron recientemente fármacos a la misma droguería involucrada: Suizo Argentina.

Presuntas coimas en medicamentos: ¿una operación tramada en el corazón del propio Gobierno?

El caso abre interrogantes sobre el manejo de fondos públicos en áreas sensibles como la discapacidad y la salud. La Justicia deberá determinar si los audios pueden usarse como prueba y sin la información que presentan es verídica, mientras que la investigación periodística promete nuevas revelaciones. “Lo que estamos viendo en ANDIS puede repetirse en otras cajas del Estado. La ruta del dinero va a marcar mucho de lo que viene”, adelantó Cángaro.

LB / FPT