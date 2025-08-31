El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó al Gobierno nacional por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habrían beneficiado a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y advirtió: “Hay que cuidarlo, porque peligra su vida”. Aunque el presidente Javier Milei no negó la veracidad de los audios filtrados, sostuvo que Diego Spagnuolo “miente” y anunció que lo llevará a la Justicia.

Según el senador formoseño, “esta gestión empezó con muchas mentiras, sin respetar la Constitución ni la división de poderes, y eso nos afecta duramente”. Además, señaló que la situación coincide con el Día de la Independencia, cuando varios gobernadores y el jefe de Gobierno porteño anunciaron que no asistirían, porque “después de un año y medio de gestión, las consecuencias de las políticas de Milei están a la vista”.

A días de las elecciones en Buenos Aires, audios revelan un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, con funcionarios cercanos a Milei y su hermana Karina entre los supuestos beneficiarios

En relación con los audios filtrados que involucran al exfuncionario libertario, Mayans lanzó una advertencia contundente: “Hay que protegerlo, porque sabe mucho”. Agregó que el país enfrenta un endeudamiento brutal, con dificultades en las provincias y el sistema previsional, mientras la Constitución es “pisoteada por el Gobierno de Milei”.

Sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el senador afirmó que “el Gobierno no sale de esta grave crisis económica, porque con el 3% de Karina Milei se terminó el relato”, y destacó que la base de la corrupción de esta gestión radica en la falta de presupuesto desde 2023, lo que impide el control y la correcta aplicación de los fondos públicos, que según el formoseño, "el Gobierno gasta a discrecionalidad".

Además, Mayans señaló que la confesión de un alto funcionario cercano a Milei revela cómo se manejaron los recursos y operaciones de ANDIS: “No se trata de una persona cualquiera. Ahora está completo el cuadro”. Sobre los efectos políticos, agregó: “Con esto entiendo por qué Patricia Bullrich y Luis Petri se afiliaron a La Libertad Avanza, por unos contratos multimillonarios, mientras le niegan un aumento a los jubilados”.

Cuál fue el último avance en la causa de las presuntas coimas en Discapacidad

Los dueños de Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker solicitaron la nulidad absoluta de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La droguería Suizo Argentina, principal proveedora involucrada en un presunto esquema de coimas del 8% sobre contratos de compra de medicamentos, solicitó la “nulidad absoluta” de la causa originada por las investigaciones y los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A través del abogado de los dueños, Eduardo Kovalivker, y sus hijos Emmanuel y Jonathan, se presentó formalmente la solicitud este viernes.

Al invocar la famosa doctrina del “fruto del árbol envenenado”, la defensa argumentó que el origen de la causa se basa en pruebas obtenidas ilegalmente, por lo que todo lo derivado de ellas debería ser inadmisible en el proceso.

Dentro de su escrito, los abogados afirmaron que la nulidad se solicita “en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales, así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita –para el caso de que sean verdaderas–”. Agregaron que el expediente fue sustanciado a espaldas de la defensa desde su inicio.

Paralelamente, cuestionaron la forma en que se llevó adelante la investigación, advirtiendo sobre “el oscurantismo, la desinformación y la falta de un procedimiento ajustado a derecho”.

