A dos meses de las elecciones, qué impacto puede tener el “Coimas gate”

A dos meses de las elecciones de octubre, el gobierno nacional atraviesa una nueva crisis: la filtración de audios expandió sus efectos sobre el cierre de agosto. ¿Qué impacto puede tener según las encuestas nacionales que midieron mientras el “Coimas Gate” copó la agenda?

Proyección Consultores hizo foco en los electores que votaron a La Libertad Avanza (LLA) en el ballotage 2023: casi 65% dijo que seguiría votando a los candidatos libertarios más allá de esos hechos, 12,1% cambiaría su voto para inclinarse por listas opositoras y 23,2% se mostró indeciso. Considerando que Milei fue electo con 55,6% de los sufragios, una retención del 64,7% se traduciría en casi 36% de intención de voto para LLA de cara a octubre.

Según la consultora Trespuntozero, el “efecto Spagnuolo” tiene un fuerte impacto potencial: casi 38% mantiene su intención de voto para LLA, pero 15,3% cambiaría. Por otro lado, casi 44% nunca votó por el sello libertario, lo que se corresponde con el caudal obtenido por Unión por la Patria (44,4%) en el ballotage. Al igual que en la medición de Proyección, el oficialismo perforaría el umbral del 40% de los votos.

Cómo está impactando el “Karinagate” en la economía, según un sondeo

El panorama para LLA se complica si se considera la hipótesis de un efecto desmovilizador. Proyectando intención de voto sólo entre quienes están seguros de asistir, Fuerza Patria roza el 43% y aventaja a LLA+PRO (casi 40%) por 3,2 puntos porcentuales. Se trata de una brecha estadísticamente no significativa, pero el empate técnico ya es una señal de alerta para el oficialismo.

Escenario competitivo

En la misma línea, la consultora Zentrix reportó casi 37% de intención de voto para Fuerza Patria vs 34,5% para LLA+PRO. La brecha de 2,3 pp a favor de la principal lista opositora tampoco es significativa, pero confirma un escenario competitivo impensado hace pocos meses.

Management & Fit no midió intención de voto, pero estimó que un 16,2% podría modificarlo por el caso Coimas. La propensión a cambiar aumenta entre varones, menores de 40 años y votantes de nivel educativo bajo, un dato clave porque señala segmentos de debilidad para el oficialismo.

Andis: En medio de audios sobre presuntas coimas, denuncian en Córdoba a Diego Spagnuolo

Por su parte, la consultora Trends detectó un impacto negativo en la gestión de Milei: la percepción de que su gobierno es corrupto creció de 46% a 51%. En intención de voto, sin embargo, reportó 44% para LLA vs 36,1% para Fuerza Patria, lo que implica una brecha significativa de casi 8 pp.

Finalmente, Atlas Intel (que midió a LLA y el PRO por separado) ubicó al oficialismo en casi 40%, contra 33,5% de Fuerza Patria, con una ventaja de 6,3 pp, estadísticamente significativa.

En síntesis: