Tras las presuntas coimas en Discapacidad, filtran audios atribuidos a Karina Milei con reproches internos y llamados a la unidad

El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo: se difundieron las primeras grabaciones atribuidas a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central del círculo íntimo de su hermano, el presidente Javier Milei. Hasta ahora solo habían trascendido audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, pero nunca de la hermana del mandatario.

En los fragmentos difundidos por Carnaval Stream, Karina Milei aparece pidiendo mantener la cohesión dentro del oficialismo: "No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos", se la escucha decir. En otra parte del registro, lanza un reproche en tono personal: "Acá ni siquiera... porque en verdad no tienen que estar 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".

Según el conductor Mauro Federico, el material llegó en horas de la madrugada bajo la consigna “la puntita”. Aseguró que los audios provienen de una reunión interna ocurrida en una oficina pública en momentos en que comenzaron los primeros ruidos dentro del Gobierno, y que existirían hasta 50 minutos de grabaciones.

Sin referencias al caso de corrupción

A diferencia de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en los audios de Karina Milei no aparecen menciones directas al supuesto circuito de coimas que involucra a la droguería Suizo Argentina y que derivó en allanamientos en la sede de la ANDIS y en domicilios de empresarios y exfuncionarios. La secretaria de la Presidencia se limita a pedir disciplina y evitar peleas internas, sin aludir a la trama judicial.

Los audios anteriores, en cambio, desataron una denuncia impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, cercano a Cristina Kirchner, y abrieron la investigación a cargo del fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Allí, Spagnuolo describía un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos: "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia".

Escalada política y judicial

Este jueves por la noche, Spagnuolo designó como abogado defensor a Ignacio Rada Schultze, mientras que la Justicia ordenó nuevos allanamientos en todas las sedes de la ANDIS y en la droguería investigada. En el Gobierno, en tanto, insisten en calificar el episodio como una operación política.

Javier Milei se pronunció públicamente por primera vez el miércoles, en medio de una caravana en Lomas de Zamora en la que recibió agresiones con piedras. "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", dijo entonces sobre Spagnuolo. Al día siguiente, durante un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), reiteró: "Es otro artilugio de la casta, una nueva mentira".

Con la difusión de los audios atribuidos a su hermana, el escándalo político y mediático que rodea a la Casa Rosada gana una nueva dimensión y profundiza las tensiones internas en un momento de fuerte fragilidad para el oficialismo.

