Exfuncionaria del PAMI que denunció "corrupción": "Karina Milei es una cajera sin escrúpulos"

La exfuncionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA), Viviana Aguirre, aseguró que el presidente Javier Milei "es un estafador internacional" y que su hermana "Karina Milei es una cajera sin escrúpulos" al ratificar en los medios la denuncia sobre supuesta corrupción en la obra social de los jubilados nacionales.

Mila Zurbriggen: “No hay manera de sobrevivir en la Libertad Avanza sin corromperse y sin ser funcional a Karina Milei”

"El Presidente sabe todo y no hace nada"

"El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos", afirmó Aguirre.

"No me sorprende absolutamente nada de lo que pasó con Diego (Spagnuolo) con los audios. Él es parte de esta corrupción como son la mayoría. Porque cuando uno acepta un cargo y más de funcionario debe denunciar la corrupción", sentenció.

Además recordó en declaraciones a Splendid AM 990, difundidas por NA, que en febrero de 2024 fue la "primera" en denunciar "corrupción en La Libertad Avanza".

PAMI

Siempre según la denuncia, Aguirre contó que le "ofrecieron la dirección del PAMI" y que una semana antes "Juan Osaba" la citó en "la oficina del senador provincial Sebastián Pareja", donde "me pide un millón de pesos de mi sueldo" y "me dice que tengo que firmar papeles ilegales".

"Le contesté que no tenía problema en darle un millón de pesos de mi sueldo, que me diera una cuenta bancaria para depositarle, pero que no iba a firmar ningún papel ilegal. Me dijo: ´No esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo pasaría a retirar una vez por mes´. Y hubo una discusión con lo demás y medio que terminamos mal", rememoró.

Finalmente relató que no ingresó como directora del área, sino que en su lugar lo hizo Raúl Simonetto, que la nombró coordinadora contable.

"Así hicimos y empezamos a trabajar en conjunto, sacando la corrupción de PAMI, porque tengo las pruebas, y gracias a Dios hubo gente de PAMI de muchos años que nos ayudó, que nos llevó a los focos de corrupción", señaló Aguirre.

También detalló que había "sobreprecios en todas la cosas" y, si bien afirmó venían "de larga data", este gobierno "los triplicó".

"Cuatro, cinco, diez veces más caros, en los geriátricos, en la parte médica, en los recursos humanos, en las sillas de ruedas, en los colchones, en los pañales, en todo lo que es farmacia. Ni hablar de las clínicas", expresó.

Sobre Pareja y la relación con la secretaria general de la Presidencia, manifestó: "Lo que pasa que es intocable Pareja porque es el que recauda el dinero para Karina. Las ventas de candidaturas, es todo real".

Cuando se le preguntó en qué momento se dio su salida del PAMI, Aguirre respondió: "A los cuatro meses, cuando vieron que no podían conmigo. Yo recibí amenazas porque no firmábamos nada. De hecho nosotros le cerramos el foco de la corrupción, le cerramos todas las puertas. No podía entrar nadie ni podían sacar nada".

D´Alessandro: "Nos metieron por la ventana los ´90, con un sistema muy aceitado de corrupción"

Se tatuó la fecha de nacimiento de Milei

Aguirre contó que tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de Javier Milei, a quien conoció en los pasillos de canales de televisión.

"Lo conocí (a Milei) saliendo de Alejandro Fantino. Yo cometí el gran error y confié plenamente y me tatué su fecha de nacimiento, imaginate cómo confié en que iba a sacar a la Argentina adelante", enfatizó la ex funcionaria.