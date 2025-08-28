Milei sobre Lomas de Zamora: "Vivimos una situación aberrante en un contexto de operaciones difamadoras"

El presidente Javier Milei disertará este jueves ante empresarios en el tradicional evento del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), en un clima de expectativa frente a las elecciones legislativas.

El encuentro tiene lugar en el marco de un almuerzo en el Hotel Alvear. Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp le dio la bienvenida al presidente y plantó su claro apoyo al gobierno Nacional y el de la entidad que preside. "Gracias al presidente Javier Milei la Argentina ha vuelto a estar en el mapa del mundo, como un país elegible para atraer inversiones. El sector privado está siendo un socio activo en este proceso, invirtiendo, innovando y generando empleo de calidad para que el crecimiento sea sostenible y llegue a todos los argentinos", dijo la recientemente elegida presidente de la entidad.

El presidente arrancó relatando los hechos de la jornada previa en Lomas de Zamora en que debió abandonar un acto político al ser atacado con piedras. "Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras", aseguró.

¨Y rápidamente refrendó que siempre supieron a lo que se enfrentaban. "Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el estado hace décadas, que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios"; sentenció Milei.

En esa línea agregó: "Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y se dedicarán a deformarnos, calumniarnos e injuriarnos. Incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista".

"Nosotros lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por Internet y cuantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoonfilia. Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", aseguró.

En este sentido aseguró que "en todos los otros casos dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen", dijo

"Este tipo de acciones representa el comportamiento de la casta", aseguró el primer mandatario. Y una vez más se dedicó a hablar sobre la oposición.

"Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kircherismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir kircherismo nunca más", sentenció el presidente.

El turno del mercado y el ruido político que se escucha hoy

Como era de esperarse, el presidente dio un recorrido por los temas económicos que mantienen en vilo a los mercados, en medio de la coyuntura electoral e incluso apuntó a la tasa de interés y ensayó algunas miradas que tiene el gobierno sobre el tema.

Milei refrendó que el principal fundamento de la gestión económica sigue siendo mantener la macroeconomía y para lograrlo el gobierno se sustenta en las famosas tres anclas: el ancla monetaria que consiste en eliminar cualquier forma de visión monetaria, el ancla fiscal que consiste en proteger el equilibrio fiscal como agua en el desierto, que era el famoso para poder acceder, acercar el valor del tipo de cambio oficial con el tipo de cambio de mercado, cines abruptos comerciales en el proceso.

"El congreso kirchnerista sólo se mueve por capricho ideológico, su ideología es la de buscar titulares rimbombantes para hacer campaña política, sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. Así actuaron todos sus años de gobierno, y así están actuando hoy mismo", sentenció Milei

"Este 7 de setiembre los kircheristas van a recurrir a todas las artimañas para ganar las elecciones"; apuntó el presidente y refrendó: "una vez transitado el bullicio electoral y a medida que la demanda de los instrumentos en pesos se recomponga, obviamente que las tasas de interés se van a ir reacomodando. Quiero ser claro, no pensamos retroceder ni un milímetro en el camino que ya transitamos. Sepan que nosotros tenemos bien claro que este proceso no fue para nada fácil para los argentinos y no vamos a tirar por la borda todo su esfuerzo. Venimos de década de un desastre económico que dejó a nuestra sociedad pobre y estancada", aseguró.

En relación al plan que maneja el gobierno, Milei sentenció que no va a cambiar ni alterarse. "El orden es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir más la economía".

En desarrollo...