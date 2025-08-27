Empresarios en modo "finjamos demencia" en la embajada de Uruguay

Cuando se da una situación noticiosa como la de las posibles coimas de Karina Milei con un laboratorio, un encuentro protocolar en una embajada funciona como una especie de termómetro social. Mucho más si esa reunión es en la residencia del embajador de Uruguay, país con el que muchos empresarios y políticos argentinos tienen una relación más cercana que con otros.

El embajador de Uruguay Diego Cánepa, Mirtha Legrand, y Gino Bogani

Diego Ignacio Cánepa asumió como embajador en Argentina hace menos de dos meses y la celebración del bicentenario de la Declaratoria de Independencia de Uruguay fue su debut como anfitrión. Axel Kicillof y Jorge Macri fueron de los políticos argentinos que estuvieron en el primer turno, pocos los vieron y no se quedaron para el segundo turno.

De los funcionarios de Javier Milei, estuvieron en representación del Estado Argentino, Pablo Quirno, Gerardo Werthein y Patricia Bullrich. Estos dos últimos compartieron el escenario para los discursos , junto con el embajador Cánepa y el canciller de Uruguay Mario Lubetkin. Y el canciller Werthein, en sus palabras, recordó una frase de Juan Bautista Alberdi sobre Argentina y Uruguay: “El río no nos separa, nos une, nos hermana”.

El canciller Mario Lubetkin, Diego Cánepa, Axel Kicillof, y la esposa del embajador.

Hasta el momento del escenario propiamente dicho, Gerardo Werthein se movía cerca de donde estaba el anfitrión y saludando sobre todo a diplomáticos de otros países. Mientras tanto, Patricia Bullrich se ubicó en el discreto espacio de un patio interno, con su marido Guillermo Yanco, y un par de personas más. Relegó toda centralidad y tampoco los empresarios presentes la buscaban, como sí hubiera sucedido si el caso de las presuntas coimas de Karina Milei no estuviera en primer plano desde hace ya varios días.

“Es que hoy una foto con funcionarios no es conveniente”, dijo uno de los empresarios invitados quien igualmente, explicó que lo que más buscan son análisis de los posibles escenarios si en las elecciones de septiembre y de octubre pierden por un margen preocupante.

Pablo Quirno, Adelmo y Alicia Gabbi, Bettina y Alejandro Bulgheroni.

Como siempre que se trata de Milei y su gobierno, las respuestas de los consultados van precedidas de un pedido de recontra off. Y en las palabras hubieron dos coincidencias: descreen de que sea una operación del kirchnerismo los audios que dieron cuenta de qué porcentaje de las coimas se quedaba Karina Milei de las compras de medicamentos para discapacitados; y ninguno ve tan imposible que la hermana de Milei haya hecho lo que Diego Spagnuolo describió en los audios.

Fulvio Pompeo, Mario Lubetkin, Diego Cánepa, Jorge Macri, la esposa del embajador, Gabriel Hochbaum.

La economía era un tópico que solo se escuchaba en boca de Miguel Ángel Broda quien de eso conversó con Jesús Rodríguez; las coimas fue “el tema”. Por eso, hubo una sensación de “finjamos demencia” y celebramos la hermandad rioplatense. El jueves próximo, se sucederá otra reunión a cargo del círculo rojo nacional que funcionará como termómetro. Javier Milei es el invitado principal al primer almuerzo que preside Bettina Bulgheroni como presidenta del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

EI/ff