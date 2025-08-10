Galperin puso fin a los Miami Sharks, su ‘SAD’ de rugby

Así como Estados Unidos invierte mucho dinero para hacer del fútbol un deporte más de su portfolio marquetinero, lo mismo sucede con el rugby. En abril de 2023, en Miami, Marcos Galperin presentó Miami Sharks, el equipo de rubgy que compró y remozó junto a sus socios Ronaldo “Kony” Strazzolini y Alejandro Macfarlane. Los tres fueron en su adolescencia jugadores de rugby en respectivos tres clubes argentinos y veían que Estados Unidos había apostado al crecimiento interno de un deporte que, en los torneos importantes mundiales, nunca tenía una banderita tricolor y con estrellas en el podio. Ese interés deportivo, comercial y de marketing, creaba un horizonte para tener un equipo propio competitivo y rentable. Y Miami es, desde hace más de una década, un territorio fértil para los negocios.

Pero a poco más de dos años de su creación, esta “SAD del rugby” de Galperin, no participará de la temporada de rugby 2026 de la Major League Rugby (Liga Mayor de Rugby). Incluso hay rumores que cerrará sus puertas. Por ahora, según pudo averiguar PERFIL, a los jugadores del Miami Sharks –donde revisten argentinos– solamente les avisaron que no habrá campeonato 2026.

Es cierto que, como describen algunos medios deportivos de Estados Unidos, es el proyecto “Rugby Made in USA” el que parece no resultar como se esperaba. En la mencionada Major League Rugby, disputarían la temporada 2026 solo ocho equipos de los once que lo hicieron en 2025; y de los doce que jugaron en 2024.

En acción. Al margen de esa situación, la noticia del devenir del Miami Sharks resultó algo sorpresiva porque hace unos días –el 4 de agosto último– la Major League Rugby premió a Milagros Cubelli como la Ejecutiva 2025. Ella es hermana del ex-Puma Tomás Cubelli –y jugador de Miami Sharks–, y la CEO de Miami Sharks. “Ella fue votada por sus pares de toda la liga”, dice el comunicado, “por su excelente liderazgo, ejecución operativa y contribuciones al crecimiento del rugby en América del Norte”. Por su parte, Cubelli agradeció el premio y, entre otras cosas, dijo: “Tengo una sólida formación en entretenimiento y producción, así que creo que traje esto a los Sharks para brindar una buena experiencia el día del partido y una marca interesante y atractiva”. Y hay dos datos que confirman que eso lo consiguió: aumentó en un 20% los ingresos por publicidad; y duplicó el número de socios en 2025. “Hay un equipo profesional de rugby en Miami que lo está haciendo muy bien”, dijo Milagros Cubelli.

¡Las puertas están abiertas de par en par!”. Parece que ya no.