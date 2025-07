Ximena Caputo, la sorpresa social de este invierno inesperado

Casi no hay registros fotográficos de Ximena Caputo, ni siquiera del día que –por segunda vez– su marido juro como ministro de economía, ni de aquel febrero de 2020 cuando su pariente político, Nicolás Caputo, celebró en José Ignacio la boda de su hija Sonia Caputo. Sí hay una imagen, donde Ximena posa junto a Luis ’Toto’ Caputo, en abril de 2012, a la salida del sótano más famoso de San Telmo –Michelángelo– como una de las parejas invitadas por Jorge ‘Corcho’ Rodríguez al festejo privado por sus 50 años.

Ximena Caputo (3). 1.Su padre, Daniel Mendoza.2.Su abuelo, Alberto de Mendoza. 4 y 5. Su madre y su tío Virginia y Rolando Hanglin.

Por eso, fue la ‘sorpresa social’ el hecho de que acompañara a su marido a la tradicional fiesta anual que organiza la embajada de Estados Unidos. Reticente a las fotos al principio, tardó segundos en comprender que la negativa a los clics y flashes era una conducta contradictoria en un ámbito donde la prensa estaba para registrar invitados, Ximena Caputo pertenece a una familia que estuvo acostumbrada a los flashes y a la alta exposición en épocas donde las redes sociales no eran siquiera proyecto, y donde algunos famosos elegían preservar a hijos del foco público.

Luis Caputo tiene dos preocupaciones: conseguir dólares y las elecciones.

Antes de ser Caputo, su familia tenía parientes famosos varios que gozaban de afecto popular masivo. Su abuelo fue el actor Alberto de Mendoza; su tío es Rolando Hanglin, su madre, Virginia Hanglin, y su padre; Daniel Mendoza, cuya muerte trágica en agosto de 1992 fue trending topic. La incorporación del apellido Caputo supuso para Ximena la suma de parientes con “afecto” popular, pendular y acotado socialmente. Y en lo estrictamente marital, ser la esposa del primer ministro economía que, con los 65 mil millones de dólares de deuda que tomó con el FMI (en 2018 y en 2024) , Luis Caputo podría ingresar al Libro Guinness de los Récords, como el mayor endeudador de un país en “la historia de la humanidad”, como diría Javier Milei.

Era afro, no blanco ni rubio

La serie Menem se posicionó como favorita entre los argentinos que tienen Amazon Prime. No es documental histórico, sino que su director, Ariel Winograd, recorre hechos de la década menemista para describir al personaje central, Carlos Menem. Por eso, se permitió algunas licencias como la de presentar al embajador norteamericano de entonces en versión blanca y rubia cuando era afroamericano.

Marc Stanley en la sala-homenaje a Terence Todman que inauguró en la embajada de EE.UU., en Argentina.

Ese diplomático, Terence Todman fue clave en la etapa de las privatizaciones y la cara en Argentina de la parte activa de esas “relaciones carnales” descriptas por el entonces canciller Guido Di Tella. Todman, afroamericano republicano, fue quien, en 1990, denunció el pedido de coimas de funcionarios de Menem al frigorífico norteamericano Swift. Incluso en la gestión de Marc Stanley, embajador hasta enero de 2025, inauguró en la embajada un salón en honor a Terence Todman.

Hacete amigo de un juez...supremo

Una de las fundaciones de caridad educativa tuvo su cena de recaudación anual en El Central, de la Rural, para continuar con sus interesantes programas de ayuda escolar. Agustina Cavanagh fue alguna vez titular de esta fundación –Cimientos–, y hoy es vocal.

Agustina Cavanagh y su marido, Carlos Rosenkrantz.

Además es la esposa de Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema, quien siempre acompaña estas cenas. En un contexto económico donde desde el gobierno nacional se considera a la educación como un gasto para así desfinanciarla, fundaciones como estas activan acciones para, al menos, paliar las consecuencias.

(De izq. a der.) Carlos Torrendell, Pablo Quirno y su mujer, y Sandra Pettovello.

En ese caso, Cimientos detalla que en este 2025 trabaja junto a siete mil jóvenes, 940 docentes y directivos, 422 escuelas y treinta universidades e institutos de educación superior en todo el país. En la cena de este año, funcionarios mileistas que, directa o indirectamente, inciden en este área estuvieron presentes como, por ejemplo, Carlos Torrendell, un más que discreto secretario de Educación; Pablo Quirno, mano derecha de Luis Caputo; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y Sandra Pettovello, pluriministra cuya aparición previa a esta cena fue en un desfile de modas junto a su jefa Karina Milei. Fuera de estas presencias institucionales, hubieron poderosos sponsors: YPF; dos bancos, empresas de ingeniería y de software, todo compañías petroleras y del rubro energético, y Techint en casi todas sus marcas e incluso con Adriana Rosenberg, pareja de Paolo Rocca, presente.

Nicolás Posse y adiós al pánico escénico

El pánico escénico que pareció haber determinado su salida del gobierno de Javier Milei a los seis meses de iniciada la gestión, quedó atrás. Desde la gestualidad hasta una discreta locuacidad con la prensa denotan un Nicolás Posse diferente al de diciembre de 2023. Y esto quedó claro en dos de las últimas reuniones diplomáticas más concurridas, la de Estados Unidos y la del Reino Unido.

(De izq. a der.) Sturzenegger, Nicolás Posse, María de Sturzenegger, y un invitado.

En la primera, los funcionarios de gobierno presentes no lo vieron porque había mucha gente. En cambio, en el concierto que en Salón Dorado del Colón, Nicolás Posse compartió larga charla con Mariano Cúneo Libarona, y sobre todo con Federico Sturzenegger, Demian Reidel, y Pablo Quirno. Al parecer, Posse ya no entra en esa categoría que asigna Javier Milei a quienes lo dejan o critican, y esto hace que sus funcionarios no tengan por qué evitarlo en espacios sociales como el del Colón.

Demian Reidel (de frente); Nicolás Posse y Pablo Quirno (de espaldas).

Consultado al respecto, Quirno lo resumió así: “A quien te acompañó en un momento en una batalla, no podés desconocerlo”. En este agasajo británico también estaba Diana Mondino quien, parece, busca una segunda oportunidad; y Lucila Crexell, la senadora neuquina que negoció votos por el cargo en la Unesco, quien ni siquiera se quiso fotografiar con Kirsty Hayes, la embajadora anfitriona.

Lucila Crexell, la senadora neuquina que negoció un voto por un cargo en París.

Sorpresa en una expo, el protagonista estaba vivo

“¿Vivo?” Susana Giménez inmortalizó esa expresión, pero en el Museo de Arte Decorativo, muchos –muchos– de los invitados a la preapertura de la expo Alberto Churba- Diseño infinito, la repitieron a través de miradas encontradas al descubrir que Churba estaba vivo. Con 93 años, andar lento y un hablar tranquilo, dio un discurso para dar inicio oficial a una retrospectiva que comprende su trabajo de las décadas del 60 al 80, más sus pinturas digitales.

Alberto Churba, de 93 años, con Sandra Hillar, una de las curadoras de la expo Diseño infinito.

Alberto Churba, en los años sesenta, “desarrolla una obra que explora múltiples soportes –mobiliario, alfombras, textiles y cristales– con igual profundidad estética”, dice el texto de presentación de la muestra. Esas palabras se traducen en la exposición de objetos de decoración, telas, y alfombras dispuestas en la sala principal del Museo de Arte Decorativo que observan mejor desde los balcones del primer piso. Dos de los anfitriones de la expo de Alberto Churba fueron Juan Martín Molinari y Javier Timerman quienes como titulares del fondo de inversión Adcap, son los main sponsor. También estuvieron Augusto Rodríguez Larreta –quien trabaja para Adcap–, Diego Bossio, Fabián Perechodnik, Silvana Olmos, Eduardo Mallea, y un Carlos Maslatón muy entusiasmado con los objetos Churba, y con Cristián Mohaded, un diseñador catamarqueño que triunfa en el exterior y de quien Louis Vuitton eligió objetos suyos para una exposición en Milán. “¡Te sigo en todo lo que haces, maestro!”, le dijo el economista.

¿Se viene el Martín Fierro de Oro?

Los "fresco y batata" de la política 2025: Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Desde que Luis Ventura anunció que “se viene el Martín Fierro Inmobiliario” se ironiza que, la política puede dar batalla por el Martín Fierro de Oro con Cristian Ritondo, un candidato que combina el ser mediático con la gran habilidad para ser un multipropietario.

Un Roth que no es de "los Roth"

Pedro Roth no es pariente ni de Ariel ni de Cecilia Roth; el apellido verdadero de los mencionados hermanos es Rotenberg. Sí, como ellos, es artista, y hace unos días, en la Casa Victoria Ocampo –sede del Fondo Nacional de las Artes–, se inauguró la exposición Pedro Roth: como en casa. “Pedro es húngaro, sobreviviente de la Shoá y la II Guerra Mundial; y le asiste la frase de Jacques Rancière: “El verdadero testigo es aquel que no quiere testimoniar”. Su arte, lejos de ser solo testimonio, es una conquista cotidiana de humanidad”, dijo Tulio Andreussi, actual titular del Fondo Nacional de las Artes.

(De izq. a der.) Tulio Andreussi Guzmán, Andrea Rosenberg, Pedro Roth y Andrés Duprat, en Casa Victoria Ocampo.

Por su parte, Adriana Rosenberg, titular de Fundación PROA y cocuradora de esta expo, dijo sobre Roth: “Pedro siempre fue una especie de faro respecto de la documentación de los eventos de arte que pasaban en Buenos Aires. Desde Fundación PROA– estuvimos trabajando en la digitalización de su archivo fotográfico que él donará en pocos meses al Archivo General de la Nación (...); esto permitirá que esa valiosa documentación sea de dominio público”.

