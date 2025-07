María Vázquez y Carlos Menem Junior, el romance que quedó fuera de la serie 'Menem'

Antes de que su familia fuera la imagen de la pareja del polo moderno, antes de ser la versión de Messi-Antonella en ese deporte, ella fue la protagonista –sin buscarlo– del primer romance entre hijos, en la era de inicio de la política-show en Argentina: María Vázquez y Carlos Menem Junior. Pero esta historia de amor, quedó fuera la serie Menem.

María Vázquez con dos de los amores importantes de su vida, Carlos Menem Jr (izq.), y con su marido Adolfo Cambiaso.

Corría 1992, Carlos Menem ya era presidente y comenzaba a pensar en la reforma constitucional y así habilitar su reelección presidencial. Carlos Menem Junior tenía 24 años; María Vázquez, 18 años ,y su padre Jorge Vázquez –fallecido en 2007–, era funcionario de Menem a quien ya había conocido cuando, luego de que la dictadura cívico-militar lo secuestrara, terminara compartiendo la cárcel –en su caso cuatro años– con el político riojano. Detalle al paso, por ese hecho, a María Vázquez le negaron el ingreso a un colegio.

“Nos conocimos (con Carlos Menem Junior) el año pasado (1992) en New York City (un boliche de la época). Él estaba acompañado y yo también”, le relató María Vázquez a Pablo Sirvén, de revista Noticias. “Al día siguiente hablamos por teléfono y acá estamos”. Este reportaje se realizó en enero de 1993, en Pinamar, donde ella veraneaba con su familia en una casa alquilada a Jorge Taiana, otro histórico político peronista. De la entrevista incluso, participó Jorge Vázquez.

Revista Noticias (1992). María Vázquez y Carlos Menem Junior en New York City, la discoteca donde se conocieron.

Por entonces, María Vázquez había hecho alguna incursión como modelo del staff de Ricardo Piñeiro, pero no daba reportajes, mucho menos hacía producciones en traje de baño, como si sucedería años después cuando el modelaje se convirtió en profesión.Durante la mencionada entrevista, Carlos Menem Junior, dio vueltas en una camioneta alrededor de la casa de los Vázquez, sin ingresar, pero curioso por lo que allí sucedía. Si bien su padre comprendió que los medios de comunicación era indispensables para su carrera e inauguróen Argentina lo que fue la política-show; a su hijo, el acoso mediático le desagradaba. Y que su novia diera una entrevista con una revista como Noticias, un poco le preocupaba.

Así como en ese tiempo se rumoreaba de que él estaba tan enamorado que le había regalado un lingote oro a María Vázquez –hecho nunca reconfirmado–, también se hablaba de sus celos hacía ella. "Carlitos es divino, pero un poco celoso. Es muy bueno y dulce. Nada que ver con la imagen recia con que sale en las revistas (…), es más ‘cuida’ que mi papá (…), y me está enseñando a manejar” , contó ella a Noticias.

María Vázquez y Carlos Menem Junior tenían muchas cosas en común en lo que respecta al tipo de familia en la que crecieron. Ambos padres fueron detenidos por la dictadura cívica-militar en 1976. También la política formaba parte del cotidiano familiar. “Nací en una casa en la que se habló siempre de política, donde todo giraba en torno a la ideología y a los valores; no existía la posibilidad de no leer el diario”, dijo ella, en 2024, en una entrevista radial con Catalina Dlugi. “Más allá de que fui un poco la ovejita negra porque no había nadie del palo artístico, fue mi manera de correrme y preservarme".

Pinamar, verano 1993. Una de las pocas entrevistas que María Vázquez dio siendo novia de Carlos Menem Junior.

Antes de “correrse y preservarse”, María Vázquez ingresó en 1993 a la Universidad de Belgrano para estudiar Ciencias Políticas, habiendo descartado psicología. “No me gusta ni entiendo la política, elegí la carrera porque tiene materias que me encantan como Geografía e Historia”, explicó a Noticias. Ya como estudiante, los celos del hijo de Menem provocaron algunos episodios con compañeros de estudio de María; él creía que tenía un “rival” en la UB.

Ese fue un año de algunas tapas de revista y fotos en la noche porteña, pero en el verano del '94 María Vázquez ya estaba en otra relación –brevísima pero mediática–con otro personaje famoso: Nicolás Repetto. Ella no habló en ese entonces de los motivos de la separación; Carlos Menem Junior sí, pero una única vez: “Cuando me separé de María (Vázquez) era una excelente mujer. Todos decían que la tenía muy encerrada, que no la dejaba vivir, pero ¿vivir para qué? ¿Para todo lo que está haciendo ahora, cuando su imagen ha decaído totalmente?”.

1993. Zulemita como nexo familiar: con Zulea, separada y echada de Olivos; y con su padre y hermano y María Vázquez.

En 1995 sucedió la tragedia de Carlos Menem Junior, y María Vázquez ya estaba en carrera como modelo en una época donde ese rubro profesional tenía una exposición en los medios similar a los famosos del espectáculo. Ella pudo haber conseguido tapas de revistas y horas de televisión –las redes sociales no existían–en ese momento, pero optó por el silencio, incluso en los años que siguieron a ese hecho. Para María Vázquez, hablar de esa etapa de su vida no era negociable en la gestión de una entrevista.

Entre Carlitos Menem y Adolfito Cambiaso, María Vázquez salió con Nicolás Repetto.

Recién en 2024, a treinta años de su relación con Carlitos Menem Junior, habló con Catalina Dlugi –en Agarrate Catalina–con su estilo, es decir, medida. "Carlos fue parte de mi vida, no hablo tanto del tema por respeto a que no está. Lo veo como parte de mi crecimiento, fue una relación dentro de las tres importantes que tuve".