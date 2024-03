Marcos Galperin y Alejandro Macfarlane debutan con su equipo de rugby en Miami

La presencia de Agustín Pichot en los días previos al debut oficial fue muy importante para los jugadores de los Miami Sharks, el equipo de Marcos Galperin y Alejandro Macfarlane que tendrá mañana su primer partido oficial en la Major League Rugby (Liga Mayor de Rugby) de Estados Unidos.

A poco de cumplirse un año de la presentación de la franquicia en Miami, los Miami Sharks saldrán a la cancha del Inter Miami –sí, la del equipo de Lionel Messi– a jugar contra los Chicago Hound con una formación liderada desde fuera de la cancha por José Pellicena como director técnico, y en el campo de juego por “el Puma”, Tomás Cubelli como capitán, más otros cinco jugadores argentinos, dos galeses, un sudafricano, y cuatro integrantes de Los Teros, la selección de rugby uruguaya. Entre estos, está Tomás Inciarte, nieto de José Luis “Coche” Inciarte, uno de los sobrevivientes de “La sociedad de la nieve”, fallecido en julio del año pasado.

Sueño cumplido. “¿Si esto es una cuenta pendiente? Y...sí, puede ser”, dijo Marcos Galperin en la presentación de los Miami Sharks que en abril del año pasado hicieron en el Faena de Miami, donde solo tenían dos nombres para el equipo: los mencionados Pellicena y Cubelli. “A mí, el rugby me apasiona. Siempre digo que si pudiese nacer de nuevo, me gustaría ser un deportista profesional. Y esto –tener un equipo de rugby propio– es una manera de seguir involucrado con el deporte”.

Ese día y a su turno, Alejandro Macfarlane, quien de joven jugó al rugby –como Galperin– y hasta llegó a ser “Pumita”, dijo estar “súper emocionado. El liderazgo y el deporte van de la mano, por lo menos es lo que me pasó a mí. Empecé a jugar al rugby cuando tenía cinco años y lo hice hasta los veinti y largos; es un deporte que me acompañó en esa etapa de mi vida y hay valores del rugby que todavía me rodean, como por ejemplo, la amistad. Yo aprendí un montón, es un deporte que tiene muchas cosas que todos en algún momento de la vida deberíamos aprender. Por mucho de todo esto estábamos esperando este momento que es el kick off (lanzamiento) de una larga carrera que tenemos por delante.”

Faro deportivo. Esa larga carrera ya terminó y dio paso a la que estaban esperando: el inicio de la liga. Así comienza el plan que dio origen a esta idea de tener un equipo de rugby. Esto es posicionar a nivel competitivo a los Miami Sharks en la liga nacional de rugby de Estados Unidos, y en paralelo y como horizonte a largo plazo, potenciar con ese equipo a Miami para que la ciudad dispute con una propuesta sólida, ser una de las elegidas para que allí se jueguen partidos del Mundial de Rugby que en 2031 tendría a Estados Unidos como sede.

Por supuesto que es difícil equiparar el fenómeno de marketing que generó Lionel Messi con su llegada al Inter de Miami, pero aunque ese horizonte parezca inalcanzable también es un faro a seguir. Los Miami Sharks son un aporte a la oferta deportiva de la ciudad y para la liga Major League Rugby, que está creciendo y que tiene un nivel interesante que mejora todos los años, con jugadores de todo el mundo que son contratados para jugar allí.

Diversidad. “Es una responsabilidad importante”, dijo José Pellicena en una entrevista reciente en “Miami Diario”. “Mi trabajo es hacer que la realidad del equipo vaya de la mano con las expectativas y no solo me refiero a los resultados, sino al rendimiento dentro y fuera de la cancha. (...) “Nuestra diversidad es una fortaleza. Aunque apenas llevamos cuatro semanas juntos, ya estamos en el proceso de forjar una identidad distintiva para los Miami Sharks. Es un camino que requerirá paciencia, pero estoy convencido de que lograremos nuestros objetivos”, afirmó con confianza. Los que hace cuatro semanas que están juntos son, entre otros los siguientes jugadores: los uruguayos Reinaldo Piussi Mendoza, Manuel Ardao, Felipe Etcheverry, Tomás Inciarte, el chileno Santiago Videla, y los argentinos Nicolás Elewaut, Marcos Young, Matías Freyre, Benjamín Bonasso, Tomás Casares, y Tomás Cubelli. La diversidad mencionada por el DT es uno de los factores que él cree interesante para el equipo, uno que se asienta en que como objetivo sean “los jugadores más experimentados quienes lideren con el ejemplo, infundiendo su conocimiento y su pasión en nuestros talentos emergentes”, explicó Pellicena a “Miami Diario”.

Así como en el campo de juego del Inter Miami –en Fort Lauderdale– estará la atracción principal, en la tribuna de invitados también hay expectativa porque quienes serán los invitados. Esto es desde deportistas que están de paso o entrenando en Miami, como empresarios más argentinos que locales que dado los contactos y las relaciones que tienen Galperín y Macfarlane podrían participar de este partido debut de los Miami Sharks. Lo que quizá se da por descontado que dada la emoción, Galperín estará sin usar los deditos para tuitear.