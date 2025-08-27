Empresarios consideran que la economía crecerá en 2026

El 82% del empresariado consultado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) considera que la economía del país estará mejor en el 2026.

¿En qué se apoya la expectativa? según surge de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2025, la expectativa se sostiene en la baja de la inflación, el ordenamiento macroeconómico y la salida del cepo cambiario.

El relevamiento, que fue realizado en el primer semestre - previo a la volatilidad cambiaria que se experimenta actualmente- fue realizado entre 257 directivos de empresas socias, muestra que el 58% prevé que la situación será “moderadamente mejor” y un 24% “mucho mejor”. Solo un 10% espera un deterioro y un 8% que no haya cambios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por primera vez en una década, la evaluación de la situación actual coincide con las expectativas previas.

Por su parte, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, destacó que “la preocupación sobre la inflación ha cedido frente a la carga impositiva y al todavía exceso de regulaciones”.

En la encuesta, la inflación aparece recién en el cuarto lugar de las inquietudes empresariales (18%), detrás de la presión tributaria (75%), el exceso de regulaciones y las dificultades para atraer talento.