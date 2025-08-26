La compraventa con crédito aumentó un 500% en Caba.

El mercado inmobiliario porteño cerró julio con un fuerte repunte: fue el tercer mejor registro histórico en cantidad de escrituras y, gracias al crédito, también el mes con mayor volumen de hipotecas desde mayo de 2018. Se registró un récord en hipotecas: casi 1.400 operaciones, un salto de 519% frente al año pasado.

La cantidad de escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires creció 34,5% interanual y alcanzó el mejor julio en 17 años, con un monto total que superó los $ 976.000 millones (lo que representa una variación del 123,4% frente al mismo período de 2024).

El dato más relevante: en lo que va de 2025, ya se contabilizan 8.003 hipotecas. Solo en julio se firmaron 1.393 escrituras con hipoteca, lo que significó un salto de 519% interanual. En junio, ese dato fue de 957% interanual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el relevamiento del Colegio de Escribanos porteño, se oficializaron 6.651 escrituras de compraventa, lo que representa una suba de más del 34% frente al mismo mes de 2024. El monto promedio de cada escritura se ubicó en $146,8 millones, equivalentes a unos US$ 114.840 al tipo de cambio oficial, un aumento del 66,2% en pesos y del 25% en dólares.

En comparación mensual, también se observó dinamismo: respecto de junio, cuando se habían rubricado 5.762 operaciones, la suba fue del 15,4%**.

La reaparición del crédito hipotecario es otro hecho destacado. “Este julio es el tercer mejor julio de toda la serie histórica, solo superado por 1998 y 2008. También fue el mejor mes con hipotecas después de siete años, con casi 1.400 créditos. Estos datos merecen valorarse porque el crédito sigue empujando la actividad y ya representa un 20% de las compraventas totales”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo.

De Bártolo advirtió que aún hay margen de crecimiento, aunque subrayó que la "estabilidad macroeconómica será determinante para consolidar la recuperación del mercado inmobiliario". En esa línea, destacó "el interés que empiezan a despertar nuevas herramientas como las hipotecas divisibles o créditos desde el pozo”, que buscan facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar la construcción.