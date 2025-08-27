Javier Milei participa de una caravana en Lomas de Zamora en medio de denuncias de corrupción

El presidente Javier Milei lleva adelante una caravana en Lomas de Zamora con la presencia de candidatos que competirán en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. Ocurre en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se escucha al abogado detallar un supuesto mecanismo de coimas donde implica a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.

Un grupo de vecinos se presentó con pancartas para cuestionar su llegada. Antes, el intendente peronista Federico Otermín lo había chicaneado: “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”.

El lunes, en la localidad bonaerense de Junín, Milei y su hermana Karina reaparecieron en un acto partidario (también con los candidatos bonaerenses). En el lugar donde se realizó todos fueron cantos y arengas, pero afuera se registraron protestas. El diputado nacional José Luis Espert y el legislador provincial Sebastián Pareja fueron insultados. Incluso, hubo un enfrentamiento entre jóvenes libertarios y peronistas que terminó con heridos.

En desarrollo...