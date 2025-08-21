La Copa Libertadores de América (Conmebol) decidió suspender el partido entre Independiente y Universidad de Chile con el segundo tiempo recién iniciado y el resultado aún abierto, luego de un violento enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos en el estadio. A la altura de la bandeja superior de la cabecera Pavoni, los barras locales ingresaron al sector ocupado por los visitantes, forzando una reja y desataron un choque que dejó 2 heridos graves y 110 detenidos.

Antes de estos hechos, los de la "U" chilena lanzaron palos, botellas, mampostería, inodoros y butacas, e incluso una bomba de estruendo potente contra los hinchas locales. Los seguidores de Independiente inicialmente retrocedieron, exigiendo una respuesta del operativo de seguridad, pero la situación escaló y algunos invadieron parte del césped para pedir la suspensión del partido.

La organización abrió las puertas para que los hinchas locales se trasladaran a la platea más cercana. Al mismo tiempo, los altavoces informaron que los visitantes debían retirarse por completo, aunque un pequeño grupo siguió lanzando objetos, mientras que durante más de una hora el operativo de seguridad permaneció prácticamente ausente.

A la salida de la mayoría de los hinchas de la “U”, cerca de 100 barrabravas locales ingresaron rápidamente al sector restante y atacaron al grupo de visitantes, acorralando a los pocos que quedaban ya indefensos, golpeándolos con palos, desnudándolos y provocando que algunas personas saltaran desde lo alto de la tribuna.

Durante el operativo, que contaba con 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 150 agentes de seguridad privada, no se logró evitar la violencia. Luego de los incidentes, durante la madrugada, dos hinchas fueron internados en el Hospital Fiorito con traumatismos craneoencefálicos graves, fracturas con hundimiento y, en uno de ellos, además tres cortes; ambos permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El gobierno de Javier Milei criticó a Axel Kicillof y a la AFA por el operativo de seguridad en Independiente-U de Chile

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado luego del violento episodio ocurrido en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí, el organismo responsabilizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el operativo de seguridad, y señaló: "Lo ocurrido deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense".

Según la cartera conducida por Bullrich, "frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables". Además, aclararon que "el operativo de seguridad estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires", responsabilizando directamente al ministro bonaerense Kicillof.

A pocas horas de los hechos, el excandidato a gobernador del PRO y actual presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, evitó referirse al dispositivo de prevención y culpó únicamente a los visitantes. Sin embargo, quedó en evidencia que el sector visitante no contaba con efectivos de seguridad ni con redes que pudieran impedir la agresión con proyectiles lanzados por los hinchas de la Universidad de Chile.

El comunicado del Ministerio de Seguridad detalla las medidas que exigirá tras los violentos incidentes

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Bullrich, destacó que la Policía recibió la orden de "no intervenir desde antes del inicio del partido", y agregaron: "Esta irresponsabilidad se agrava cuando el Gobernador Axel Kicillof y el Presidente de la AFA deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local".

Cuáles son las exigencias del Ministerio de Seguridad luego de los incidentes en Independiente-U de Chile

En el comunicado, el Ministerio de Seguridad detalló que exigirá una serie de medidas inmediatas tras los incidentes. Algunas de ellas son:

Acciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense .

Identificación de los violentos de ambas parcialidades .

Explicación de por qué no se actuó a tiempo .

Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina .

Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar a los responsables .

Sanciones ejemplares de la Conmebol al club visitante y a los responsables de los hechos de violencia.

Realización de un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en la frontera.

Comunicación oficial a la Embajada de Chile y envío de una nota formal solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados.

Pedido a Migraciones para la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.

