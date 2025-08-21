Tras los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que dejaron un saldo de dos heridos de gravedad y más de cien detenidos, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió a despegarse de las críticas por el operativo de seguridad en el estadio Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, conocida hincha de Independiente, le respondió con una publicación en la red social X, acompañada de un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad Nacional.

Comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional por los incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile

Todo comenzó cuando el funcionario de la provincia de Buenos Aires apuntó directamente a la Conmebol, al sostener que no se cumplieron los protocolos establecidos y que la organización demoró la suspensión y el desalojo de las tribunas para priorizar la transmisión televisiva del encuentro.

“Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante, incluso cuando desde la Provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo. Ninguno de esos protocolos se cumplió”, explicó en diálogo con Infobae.

Néstor Grindetti se pronunció tras los incidentes: "Independiente no tuvo nada que ver; corresponde una sanción al club chileno"

Según Alonso, los hinchas de la U de Chile mostraron actitudes hostiles desde el comienzo y la Policía Bonaerense recomendó suspender el encuentro antes del final del primer tiempo.

Para Javier Alonso, la culpa fue de la Conmebol, para Patricia Bullrich, fue responsabilidad de Axel Kicillof

"El partido se tenía que suspender y desalojar las tribunas. La gente se iba a ir, que fue lo que ocurrió", afirmó el ministro, y agregó que existió una "responsabilidad clara de la Conmebol en demorar la suspensión del partido".

Patricia Bullrich, por su parte, afirmó que “lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden”.

Alonso hizo hincapié en que no era posible reprimir con “gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños”. Explicó que separar a los violentos de los demás espectadores era clave para evitar una tragedia mayor.

Horror en Avellaneda: un fanático de la U de Chile se tiró al vacío en medio del ataque de la barra de Independiente

La ministra de Seguridad, apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof: “Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

Patricia Bullrich responsabilizó al gobierno de AxelKicillof por los incidentes en el partido de independiente y la U de Chile

Luego fue más lejos, y trató de inútil al gobernador bonaerense: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

El ministro de Seguridad bonaerense responsabilizó a la seguridad privada

“Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos”, insistió Alonso.

El funcionario también aseguró que fuera del estadio el operativo funcionó correctamente, ya que los hinchas chilenos no ingresaron con armas, sino que utilizaron caños, hierros y trozos de escalones que arrancaron dentro de la misma estructura del club.

Además, apuntó contra la seguridad privada contratada para el partido: “No había una línea de seguridad privada que impidiera a los hinchas balconear hacia la parte de abajo. Eso fue clave para que la situación se descontrolara”. Y concluyó: “Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”.

Qué significa que Conmebol haya "cancelado" el partido entre Independiente y U. de Chile

En 2022, Patricia Bullrich había festejado la salida de Hugo Moyano de Independiente, a la vez que festejó la llegada de Fabián Doman -que renunció al poco tiempo- y de Néstor Grindetti, el actual presidente del club de Avellaneda.

Con un posteo en la misma red social aseguró en aquel momento que “se terminan la patota y la mafia en Independiente, y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó. Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país. ¡Vamos Rojo!”

Patricia Bullrich celebró en 2022 la salida de Hugo Moyano de la presidencia de Independiente de Avellaneda

Por último, Alonso volvió a cuestionar a la Conmebol por priorizar la televisión sobre la seguridad: “Lo único que les importa es el espectáculo televisivo, que las tribunas estén llenas de gente para la transmisión. Ellos no aceptan tribunas vacías, a pesar del peligro”.

Los violentos episodios dejaron más de cien detenidos y al menos dos heridos graves. Tras una hora de enfrentamientos en la tribuna visitante del estadio de Independiente, la Conmebol decidió cancelar el partido, que se definirá en las oficinas de la organización y no dentro de la cancha.

