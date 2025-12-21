Tensión en San Lorenzo: denuncias por amenazas en la previa de la asamblea que define a las nuevas autoridades

En la previa de la Asamblea de San Lorenzo, que este lunes definirá a las nuevas autoridades, diversos asambleístas denunciaron haber recibido amenazas. Tras la salida del presidente Marcelo Moretti, quien aguarda un fallo judicial que impugne la sesión de Comisión Directiva que resolvió su remoción por segunda vez, se aceleraron las negociaciones para conformar la comisión que gestionará el club de Boedo.

La Asamblea apunta a normalizar el funcionamiento institucional y retomar la operatividad del club a partir del lunes, una vez que se vote a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva. El Estatuto establece que, ante una acefalía de la mitad o más de los cargos, la Asamblea puede designar una comisión transitoria para administrar la institución.

La junta tendrá a su cargo la elección de las autoridades provisorias y la moción para convocar a nuevas elecciones extraordinarias. El nuevo gobierno tendrá carácter provisional por el plazo que determine la propia Asamblea —estimado entre cuatro meses y un año—, con el objetivo de conducir al club hasta la asunción de las autoridades que resulten electas.

En este contexto, hinchas y socios del club denunciaron haber recibido amenazas por parte de un sector vinculado a Sergio “Chiche” Constantino, ex candidato en las elecciones de 2023, quien mantiene una alianza con Christian Evangelista, ex jefe de la barra brava.

Según relataron los asambleístas, recibieron llamadas telefónicas en las que les advierten que “el martes no van a poder caminar por el club” y que “‘los pibes’ van a estar afuera del estadio controlando los votos”. Incluso, algunas de las amenazas escalaron a niveles de violencia aún mayores.

Actualmente, se perfilan tres listas en disputa: la encabezada por el propio Costantino, funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; la de Manuel Agote, referenciado en Sebastián Pareja de La Libertad Avanza; y la propuesta de César Francis, con menores expectativas de éxito.

A la espera de una definición en el plano jurídico, surgió la posibilidad del regreso de Matías Lammens a la vida política del club. Según el periodista de TyC Sports, Pablo Lafourcade, la intención del empresario es tener su segundo mandato como presidente del Ciclón, cargo que ejerció desde 2012 hasta 2019.

De confirmarse la candidatura de Lammens, serían cuatro las listas que intentarán quedarse con los votos de la Asamblea y encabezar el gobierno azulgrana. Si bien el cierre de la gestión fue caótico, durante el primer gobierno con Lammens al frente, San Lorenzo ganó el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016.