Estudiantes en estado de gracia: le ganó a Platense y levantó el Trofeo de Campeones

Otra vez de pelota parada.

Otra vez sobre la hora. Otra vez a lo Estudiantes, con más empuje que fútbol. Con más corazón que pases cortos.

Otra vez: luego de ganarle a Racing en Santiago del Estero la final del Clausura, Estudiantes de La Plata se quedó con el Trofeo de Campeones al vencer 2-1 a Platense en San Nicolás.

En un partido intenso y parejo, marcado por el desgaste físico y los márgenes mínimos, el equipo de Eduardo Domínguez logró imponerse y sumar una nueva estrella a un año que había tenido altibajos, pero que terminó lleno de alegrías.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado durante largos pasajes. Platense, fiel a la identidad que lo llevó a ser protagonista durante el año, apostó al orden defensivo y a la disciplina táctica, buscando incomodar a un rival con mayor posesión y peso específico. Estudiantes, por su parte, intentó asumir el protagonismo desde el manejo de la pelota, aunque le costó encontrar claridad en los últimos metros ante un adversario bien plantado.

Si el otro día, en Santiago del Estero, el protagonista fue Guido Carrillo, por el cabezazo incómodo que le posibilitó empatarle a Racing, en San Nicolás, el héroe fue Lucas Alario, quien empató al minuto 33 del segundo tiempo y luego, ya con el tiempo cumplido, volvió a aparecer para meter el 2-1 definitivo tras un córner. Atrás había quedado la euforia calamar, desatada por el gol de Zapiola.

El título funciona como un cierre perfecto y hasta algo sorpresivo para Estudiantes, que hace un mes luchaba para entrar entre los ocho mejores de su zona, y ahora sumó dos títulos a su riquísima historia.

También para Domínguez, que tenía casi cerrada su salida, y ahora eso está en duda.

En estas horas se reunirá con Verón y definirán el futuro.

Sosa se acordó de Bilardo

Al terminar la final del Trofeo de Campeones contra Platense, mientras el plantel de Estudiantes festejaba con su gente en San Nicolás, José Sosa habló en la transmisión televisiva y se acordó de

Carlos Salvador Bilardo, emblema del Pincha, internado en un geriátrico desde hace años. “Ojalá él pueda estar lúcido para entender la noticia de lo que acabamos de hacer.

Esto es gracias a la historia que ellos escribieron –aseguró el Principito–.

Me tocó verlo hace poco. Y me gustaría que pudiera sentir el cariño de toda la gente, el impulso que nos generaron él y Juan Ramón, que tuvimos su pérdida este año. Ellos nos alimentaron. Los dirigentes se enojaron porque yo no quería festejar el Clausura en Santiago, porque la diferencia la íbamos a hacer hoy. Como decía Zubeldía: hay que seguir ganando”.