‘Punchi’ y ‘Turrón’, los otros Álvarez cordobeses del fútbol español

‘Punchi’ y ‘Turrón’ no son personajes de dibujos animados, aunque suenen como tales. Se trata de futbolistas de carne y hueso, que consecuentes con sus orígenes no sólo le ponen el cuerpo sino también el alma a cada partido que juegan con la camiseta del Argentino de Fútbol de Madrid. “Un club de España, con pasión argentina”, según se presenta en sus redes sociales.

‘Punchi’ se llama Rafael, tiene 29 años y juega de volante por izquierda o mediapunta. ‘Turrón’ responde al nombre de Agustín, cuenta 26 calendarios y se desempeña como marcador lateral. El apellido común de ambos, Álvarez, no es un dato menor. Julián, el más chico de los tres hermanos, es ni más ni menos que el delantero de Atlético de Madrid y la Selección Argentina.

“El artífice de que Rafael y Agustín estén con nosotros es un amigo de ellos, Lucas Beltrán, actual jugador de Valencia de España (también cordobés y formado en Instituto). Fue él quien me contó que los hermanos de Julián habían venido a vivir a Madrid y estaban sin club”, refiere Adrián Varela, el ex directivo de River Plate que preside a la entidad española desde su fundación, el 11 de julio de 2023.

“Son dos cracks. Desde un primer momento los entrenadores quedaron encantados con ellos, no sólo por su juego sino por su forma de ser. Tienen una humildad espectacular y se ensamblaron muy bien en el grupo”, cuenta Varela, quien integró la conducción del ‘Millonario’ en la presidencia de Rodolfo D’Onofrio y está radicado en España desde hace cinco años.

TURRÓN Y PUNCHI. Los hermanos de Julián Álvarez se sumaron al ‘Granadero’ en febrero pasado, y le dieron un impulso mediático al club. /// CEDOC PERFIL

Con los hermanos Álvarez en cancha, ‘El Granadero’ -como se apoda al Club Argentino de Fútbol de Madrid- logró el ascenso a la Primera Regional Madrileña, la séptima categoría del fútbol español, en abril pasado. “Ellos llegaron dos meses antes, justo en el momento en que el equipo había agarrado la punta y la gente empezaba a seguir con más atención la campaña. Faltaba un tercio del torneo y desde entonces hicimos un sprint final increíble, ganando 12 partidos seguidos”, apunta Varela.

En la presente temporada, el elenco albiceleste -dirigido por los españoles David Sánchez y Quique López- ocupa el quinto puesto del Grupo 5 de la ‘Primera Aficionado’, que tiene 18 participantes y otorga dos ascensos. “Tenemos un buen equipo y estamos en una posición expectante”, destaca el dirigente del club madrileño, hijo de una bellvillense (Isabel Rius) y hermano de un cordobés por el lado materno (Cristian Requena, magistrado del fuero laboral).

EL PRIMER FESTEJO. En abril pasado, Argentino de Madrid logró el ascenso a la Primera Regional, séptima categoría del fútbol español. /// CEDOC PERFIL

Argentinidad al palo

El mentor del Argentino de Madrid destaca el ‘salto deportivo y mediático’ que dio su proyecto, a partir de la llegada de los Álvarez. “La cercanía con Julián y sus hermanos nos dio mucha visibilidad y despertó aún más la expectativa de todos por hacer un club más grande”, afirma Varela.

Cuenta que ‘La Araña’ es habitué de los partidos de ‘El Granadero’, donde la pasión y los colores celeste y blanco remiten al clima y la escenografía de los juegos de la Selección. Hasta un ‘trapo’ gigante con los rostros de Diego Maradona y Lionel Messi acompaña cada presentación del equipo.

“En nuestro club se vive a lo argentino. Las mateadas en la previa, los asados en la semana, la cumbia en el vestuario, las arengas con esa emocionalidad e intensidad que nos caracterizan y hasta el vocabulario. Esa influencia también se nota en las tribunas, donde no faltan bombos, redoblantes y banderas, y tampoco mate, pasta frola, bizcochitos o empanadas, según la hora en que se jueguen los partidos”, relata Varela.

“La comunidad argentina se va a acercando, y también los sponsors”, apunta el dirigente. “Hace un mes abrimos la membresía de fan argentino, con beneficios y descuentos en España y Argentina, y ya sumamos 250 socios. Y en el último año llevamos vendidas 1.500 camisetas, una locura”, subraya. “Todo ayuda. El club tiene un presupuesto anual de 50.000 euros y se financia con los patrocinios y con aportes privados”, puntualiza.

EL MENTOR. Adrián Varela fue encargado de Relaciones Públicas y Relaciones Internacionales en River Plate, y hace cinco años emigró a España, donde puso en marcha un proyecto deportivo y social. /// CEDOC PERFIL

En la actualidad, el Club Argentino de Fútbol de Madrid compite con sus equipos masculinos de mayores y juveniles, y hace las veces de local en el Campo de Fútbol Municipal Virgen de la Torre, en el barrio de Vallecas, donde el año pasado se inauguró la primera Academia de Fútbol de la AFA en Europa.

Tiene alrededor de cincuenta futbolistas, de los cuales el 40% son argentinos, el 50% españoles y el 10% de otros países. “Contamos con una diversidad muy característica, con jugadores de Uruguay, Colombia y Brasil. Entre los argentinos, tenemos chicos de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Corrientes”, detalla Varela. La embajada cordobesa se completa con Máximo Torres (Senior) y Gonzalo García Rojo (Sub-19).

Los Álvarez, Rafael y Agustín, compartieron plantel en las inferiores del Club Atlético Calchín, y también en el Abbey Hey Football Club, equipo de Manchester que compite en la décima categoría, en los tiempos en que Julián emigró con su familia a Inglaterra para defender los colores del City.

EL SABOR DEL ENCUENTRO. El club de los argentinos suma cada vez más adeptos en sus presentaciones, donde los seguidores arman una fiesta en celeste y blanco en cada partido. /// CEDOC PERFIL

Un giro en la historia

“Nuestro club nace con la ilusión de representar esa pasión única que los argentinos sentimos por el fútbol; lejos de la Argentina, cerca de los cientos de miles de argentinos que vivimos en España”, señala la carta de presentación del Club Argentino de Fútbol de Madrid.

“Entre finales del Siglo 19 y principios del Siglo 20, la gran inmigración española en Argentina sentó raíces que hoy se mantienen vivas a través de hijos, nietos y bisnietos argentinos que han sabido conservar rasgos que nos identifican a ambos países”, refiere el escrito. Y enfatiza: “Como un giro de la historia, el Club Argentino de Fútbol nace en 2023 en Madrid, como consecuencia natural de una creciente y constante inmigración argentina hacia España, que da continuidad temporal a esa vinculación histórica”.

“A pesar de la búsqueda en el exilio de un futuro mejor y condiciones de vida más alejadas del stress y del vértigo argentino, la nostalgia por la tierra dejada pasa factura inexorablemente, y genera un dolor en el pecho que exige usar la creatividad criolla para mitigarlo”, subraya el texto.

En Madrid hay argentinos por todos lados y generar un espacio de encuentro es la esencia que nos inspiró”, relata Adrián Varela, el presidente del club. “La idea fue formar comunidad y mitigar la nostalgia a través de ese vínculo, ya que por momentos se hace muy duro estar lejos de nuestro país, y la verdad es que es muy fuerte lo que se está armando. Los argentinos siempre andamos buscando motivos para juntarnos, y creo que el fútbol es la excusa perfecta”, puntualiza.