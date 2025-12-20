Pablo Fornasari: “Estamos diagramando un Racing con ambición”

Con expectativas altas y un proyecto que apunta a crecer, Pablo Fornasari comenzó su ciclo como entrenador de Racing de Córdoba. En sus primeros días en el club, el DT se mostró sorprendido por la infraestructura, el respaldo dirigencial y la ambición deportiva que encontró en Nueva Italia.

“El teléfono está explotado, y bueno estamos con mucho laburo, un montón de cosas para armar, para organizar y planificar. Nos estamos organizando con todas las cosas que necesitamos para la pretemporada y el armado del plantel. Vamos por buen camino, estamos bien con los dirigentes en ese tema, así que todo el tiempo en contacto para ir definiendo los futbolistas que van a llegar”, contó el entrenador, que en esta charla con Perfil Córdoba habla de los objetivos inmediatos, su idea de juego, el armado del plantel, el mercado de pases y su sueño de pelear bien arriba con la ‘Academia’ en el 2026.



-¿Cómo han sido estos primeros días en Córdoba?

-¿La verdad? Más sorprendido de lo que imaginaba, sinceramente. La infraestructura del club es muy buena: me encontré con gente con ganas de seguir creciendo, progresando, con muchas obras, ya que se está construyendo en el predio y se está refaccionando el estadio. Hay muchísimas ganas de parte de los dirigentes de pensar en grande, de ir un poco más allá el año que viene. Sorprendido por todo lo que me encontré en el club. Entonces, muy entusiasmado con todo lo que se puede venir. Encontré dirigentes que piensan en grande.

-En ese sentido, imagino que ya hablaron de los objetivos.

-Sí, realmente mi llegada se da también porque, más allá de la importancia que tiene Racing y la historia del club, el proyecto deportivo es ambicioso. Eso hizo también que nos moviera un poquito a nosotros la aguja para poder llegar acá, porque como cuerpo técnico queremos seguir progresando, creciendo. La idea va a ser meter al equipo en zona de Reducido, lógicamente apuntar a estar lo más arriba posible en la tabla para poder llegar a una fase final con ventaja deportiva para definir el torneo.

Final Four: la Liga Femenina de Básquetbol se define en Córdoba

-¿Qué tipo de entrenador sos?

-Intento sacar lo más beneficioso de cada de cada entrenador con el que me tocó trabajar y después ir dándole mi impronta a mi idea de juego, a mi modelo. Me considero un entrenador versátil a la hora de plantear y de trabajar. Tenemos que tener un poco de todo y las diferentes variantes para poder enfrentar los partidos, estar preparado para todo lo que te puede presentar cada rival. Me gustan los equipos intensos, los equipos dinámicos, los equipos que se defiendan bien, pero que también ataquen con mucha gente, tener el equilibrio necesario que corresponde para no sufrir defensivamente. Es una frase media hecha de que los equipos se arman de atrás para adelante, pero es muy real y esto no quiere decir que no me guste atacar con mucha gente. Repito: equilibrio y teniendo los recaudos necesarios para poder llevar el partido para el lado que necesitamos.

-Teniendo en cuenta tu perfil, ¿buscas jugadores para armar el plantel que se sepan adaptar a distintas opciones?

-Sí, tal cual, futbolistas inteligentes, que no es algo menor, más allá de la jerarquía individual que puedan tener. Creo que la inteligencia en el futbolista es clave para entender los momentos, para entender de qué manera ejecutar en cada situación de juego. Por supuesto que eso se trabaja y se mejora, y para eso estamos nosotros. La idea de conseguir ese tipo de futbolistas que te favorezcan, te faciliten el trabajo en la cancha.

-Aparecieron dentro de los rumores del mercado que Racing tenía en la mira a ‘Wanchope’ Abila, Matías Suárez, Luciano Lollo, Parnisari. ¿Son sólo rumores o hay algo más concreto

-Son nombres que tenía la dirigencia en alguna lista de posibles candidatos a reforzar el plantel antes de nuestra llegada. Con algunos de los que mencionaste he tenido la posibilidad de charlar, porque me parecía que podía sumar o que puede ser alguna incorporación que resulte beneficiosa para el grupo y el plantel. Después, de ahí a que se concrete la llegada de alguno de estos nombres importantes que mencionabas anteriormente, hay un largo recorrido.

-¿Puede llegar alguna incorporación en las próximas horas?

-Sí, porque quiero tener el plantel cerrado antes del 3 de enero.

-¿Qué le puede aportar Gaspar Iñiguez al plantel?

-No voy a descubrir nada con la clase de jugador que es Gaspar. Le va dar jerarquía al plantel, va a ser muy positivo para el grupo, en realidad ya lo es. Se involucró de lleno en el trabajo del día a día y para nosotros es muy importante que un jugador de la jerarquía de él, del recorrido con el que llega Gaspar, esté con nosotros. Está súper vigente, tiene 31 años y muchísimas ganas de revivir su carrera. Está recontra metido.

Córdoba celebró sus Premios Cóndor: una gala histórica en los 25 años del deporte provincial

-El presidente Manuel Pérez suele tener apariciones mediáticas polémicas. ¿Cómo ha sido la relación con él en estos días?

-Excelente. Desde que me llamó para venir generamos un vínculo. Hay un diálogo a diario, que para mí es muy importante, porque más allá de, lógicamente, ser una persona muy efusiva, muy apasionada por lo que hace, por la forma en la que lleva el club junto a su comisión, yo también soy hiperactivo. Entonces, encontró en mí una persona que está 24-7 para esto y hemos generado un vínculo de diálogo permanente para ir definiendo un montón de situaciones y poder ir diagramando y armando lo mejor posible, no sólo el plantel, sino todo lo que vamos necesitando para la pretemporada que viene. Estamos todo el día diagramando este Racing que se viene para el 2026, que tiene ambición.

-En tu carrera la venís remando desde abajo y logrando objetivos ¿Qué sueños tiene Pablo Fornasari hoy?

-La realidad que el sueño hoy va a ser lograr un ascenso con Racing. Pelear un campeonato hasta el final y, lógicamente, la frutilla del postre sería lograr el ascenso: sería extraordinario para nosotros y la institución. Como decías, vengo de abajo, pasé por todas las divisiones del fútbol, empecé en la primera D, pasé por la C, por la B Metropolitana, de ahí pasé a la primera división y me faltaba la Primera Nacional y me tocó ahora hace seis meses en Central Norte con la posibilidad de ser entrenador principal. Me fui preparando y capacitando desde el 2015 para vivir este presente que me toca.

Olivera, del León a Nueva Italia

La jornada de viernes fue movida para Racing. Tal como había adelantado el presidente de la entidad, Manuel Pérez, la Academia avanzó en la incorporación de refuerzos de cara a la temporada 2026. El puesto de arquero quedó cubierto con las incorporaciones de Brian Olivera, quien logró el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto, y Santiago Roggero, proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco. En tanto, el goleador de la temporada pasada, Matías Machado (8 tantos) renovó por dos años. Por otra parte, Pérez reconfirmó el interés por Wanchope Ávila, Luciano Lollo y Matías Suárez.