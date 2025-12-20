San Lorenzo, en suspenso: Moretti impugna la acefalía y denuncia un “golpe de Estado”

Marcelo Moretti volvió a escena y judicializó otra vez la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo. El dirigente se presentó ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 51 y solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la reunión de Comisión Directiva en la que se declaró la acefalía del club, resolución que derivó en la revocación de su mandato como presidente. El objetivo central de la presentación es que se anule lo actuado en ese cónclave y se le permita retomar formalmente la conducción.

Según planteó Moretti, no se cumplieron los requisitos estatutarios necesarios para que se configure una acefalía. De acuerdo a su interpretación, las renuncias de dirigentes no fueron tratadas ni ratificadas de manera correcta, por lo que todo el procedimiento estaría viciado de nulidad. En caso de que la Justicia haga lugar a la cautelar, el actual estado institucional quedaría sin efecto y Moretti volvería a ejercer la presidencia.

La presentación judicial adquiere un peso clave por el momento en el que se produce: este lunes 22 de diciembre está prevista una Asamblea Extraordinaria en la que se debe definir la conformación de una Comisión Directiva transitoria y fijar la fecha de elecciones anticipadas. Moretti pretende que el fallo se conozca ese mismo día o, a más tardar, el martes posterior, una vez concluido el proceso asambleario. Mientras tanto, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes avanzó con la organización del cronograma institucional, aunque todo quedó ahora supeditado a la resolución judicial.

En paralelo, Moretti salió públicamente a defender su gestión y a cuestionar con dureza a sectores de la dirigencia. En una entrevista con Splendid AM 990, reiteró que no renunció y aseguró que la acefalía fue declarada de modo irregular. “Hay que esperar que el juez dictamine y volver a la presidencia”, afirmó, al tiempo que habló de “traiciones internas” y de una maniobra para desplazarlo. “Fueron cuatro forajidos que quieren hacerme un golpe de Estado. Desde el primer día que gané me están haciendo un boicot”, lanzó.

El dirigente también apuntó contra el acta que derivó en la crisis institucional. “Pedí la nulidad del acta donde el contenido es mentiroso”, sostuvo, y remarcó que no fue firmada por Julio Lopardo porque “no quería la acefalía”. Además, denunció que allí se consignan renuncias de dirigentes que “no estaban presentes” y que en la reunión “no hubo un veedor de la IGJ”.

En el plano económico, Moretti aseguró que no reclamará el dinero que aportó al club. “La plata en San Lorenzo la pongo por amor, no como otros. Esa plata la regalé y no la voy a reclamar”, expresó. Detalló que invirtió unos 400 mil dólares de su bolsillo y reconoció que durante su gestión tomó deudas por alrededor de cuatro millones de dólares, con asistencia de la AFA a través de adelantos de los derechos de televisión para afrontar sueldos.

También denunció presiones y amenazas sobre dirigentes que lo acompañan, mencionó un supuesto apriete a Carina Farías para que renuncie y pidió disculpas a los socios por la situación institucional. “Al socio le tengo que pedir perdón por lo que está pasando, me hicieron una cama”, señaló, al tiempo que admitió el desgaste de su imagen pública.

Por último, insistió en reivindicar su legitimidad política. “Quiero seguir porque gané las elecciones”, afirmó.