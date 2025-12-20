Pincha y Calamar, duelo de campeones

Platense y Estudiantes de La Plata, ganadores respectivamente del Torneo Apertura y Clausura 2025, se enfrentarán hoy en el Trofeo de Campeones con el objetivo de cerrar el año con una nueva estrella.

Ambos equipos coinciden en un aspecto, ya que clasificaron con lo justo a los playoffs y, contra todo pronóstico, terminaron consagrándose campeones del fútbol argentino.

En el primer semestre fue Platense, que con solo 23 puntos terminó sexto en la Zona B del Torneo Apertura. Parecía que su suerte estaba echada, ya que en los octavos de final tenía que visitar a Racing. Sin embargo, los por entonces dirigidos por la dupla Orsi-Gómez se llevaron un gran triunfo por 1-0 en el Cilindro de Avellaneda

Ya en los cuartos de final, el Calamar eliminó a River en los penales y nada menos que en en Monumental, mientras que en las semifinales derrotó 1-0 como visitante a San Lorenzo.

En la final ante Huracán, el equipo de Vicente López dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas al imponerse por 1-0 y consagrarse por primera vez en su historia como campeón del fútbol argentino.

Ya en el segundo semestre, Estudiantes tuvo una fase regular desastrosa en la que solo sumó 21 puntos, lo que lo dejaba incluso sin posibilidades de clasificar por tabla anual a ninguna competición internacional para el año que viene.

Pero el robo (entre tantos otros) de Barracas Central a Huracán en la fecha 16 le dio el boleto al Pincha y generó un efecto mariposa que se convirtió en una verdadera pesadilla para Claudio “Chiqui” Tapia.

Luego de esto, se dio también el regalo de la AFA a Rosario Central como Campeón de Liga, un título que se inventó de la noche a la mañana.

El destino cruzó a Estudiantes con Rosario Central en los octavos de final, donde los de La Plata no solo hicieron un pasillo de espaldas, sino que también eliminaron al “campeón”.

En cuartos de final, el Pincha dio el golpe en Santiago del Estero para eliminar a Central Córdoba, mientras que en semis le ganó como visitante el clásico platense a Gimnasia y Esgrima.

Finalmente, los dirigidos por Eduardo Domínguez se quedaron con el título tras imponerse por penales ante Racing en una final cambiante y espectacular, no por cómo se jugó, sino por el dramatismo que tuvo.