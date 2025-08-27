El riesgo país vuelve a subir y se ubica en 850 puntos básicos

El riesgo país de Argentina sube nuevamente este miércoles 27 de agosto y se sitúa en 850 puntos, 21 puntos por encima del cierre previo. La suba se originó en una nueva caída del pecio de los bonos de la deuda soberana, en la medida en que los inversores toman distancia de los activos argentinos ante la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los últimos escándalos vinculados a posibles actos de corrupción.

Vale señalar que el salto en este índice se conoce en un día clave para el Tesoro Nacional que debe salir a captar cerca de $8 mil millones para refinanciar vencimientos de la deuda en pesos.

En las redes sociales, los analistas de mercado sitúan al riesgo país en los 850 puntos, sin embargo aún resta que impacte en muchas de las pantallas que siguen de cerca el índice.

Este índice elaborado por el banco norteamericano J.P. Morgan en base al spread entre los rendimientos de los bonos soberanos y los del Tesoro de Estados Unidos que están considerados como los más seguros del mundo, mide la percepción de riesgo de una nación, tal como indica su nombre. La baja del riesgo país es fundamental para que el país vuelva a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los abultados vencimientos en dólares que se producirán desde 2026

