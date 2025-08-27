Miguel Kiguel planteó sus dudas sobre el crecimiento de la economía para este 2025

En las últimas semanas comienzan a aparecer más proyecciones privadas que ponen en entredicho los números de crecimiento que espera el gobierno de Javier Milei para este 2025.

"Nosotros vemos que la economía no va a crecer este año. O sea, si uno toma diciembre contra diciembre no va a crecer o incluso puede haber una pequeña contracción, que es justamente el resultado de una política fiscal y monetaria muy contractiva", señaló Miguel Kiguel, director de Econviews en el programa "Nuestra Mañana" que conduce Marcelo Bonelli al referirse a al crecimiento esperado para este 2025.

A pesar de las tasas y la ebullición política, más del 80% de los empresarios de IDEA proyectó una economía en crecimiento

En la mirada del especialista en macroeconomía y mercados financieros el panorama es complicado, "Estamos viendo un momento de fuerte desaceleración económica. No sabemos si va a haber recesión, Por ahora los números no dan una clara indicación de una situación u otra, pero sí, estamos viendo que la situación, por lo menos de la producción, está complicada y sabemos que hay industrias como la textil y en general gran parte de la industria que está bastante parada y con complicaciones y con muchas competencias de exterior", mencionó, tras lo cual agregó que el panorama de actividad se complica "Si vos tenés tasas de interés reales de 3% mensual, como las que tiene Argentina para los préstamos, bueno, es difícil que una empresa pueda tomar un crédito. Entonces, muchas deciden esperar, parar y eso muestra una situación difícil para el mundo empresario", mencionó.

En su análisis, Kiguel sostuvo que la economía real venía en un proceso de desaceleración antes de todo este proceso volatilidad y de suba de tasas. "Lo habíamos visto ya en los números de EMAE que muestran que desde el principio de año la actividad ha caído 0,7%. O sea, ya hay alguna tendencia a una importante desaceleración. Es decir que el crecimiento que veníamos del 5, 6% año contra año, todavía tenés números buenos (en la comparación interanual) porque estás comparando julio de este año contra julio del año pasado", mencionó. Dejando en claro que para los meses que vienen la comparación será más cuesta arriba.

La tasa de interés y lo que se está viendo en estos días de movimientos del riesgo país

Cómo era de esperarse, Kiguel también se refirió a la situación actual de las tasas de interés tan volátiles y en ese sentido expresó que sería bueno contar con un corredor de pases. "En cada país tiene un nombre distinto, y les permite el manejo de la liquidez diaria a los bancos. Lo hace Brasil, lo hacen los Estados Unidos, lo hacen todos los países del mundo, porque eso ayuda a justamente a evitar la volatilidad excesiva que se está viendo en la Argentina", dijo.

En su análisis detalló que la situación de las tasas "empezó a empeorar la situación monetaria y se sumó algunas decisiones un poco, yo diría, arbitrarias, como las últimas del encaje de los bancos que tienen que tener un mínimo en el banco central, y ese encaje tiene que ser cumplido todos los días a rajatabla. Lo que pasa es muy difícil, porque a veces el banco a las seis de la tarde le viene un viene un cliente, se lleva la plata y lo dejó abajo. Entonces, eso complica muchísimo el manejo", sostuvo,

AL ser consultado sobre los rumores de la city que plantean que algunas decisiones del gobierno en materia económica las estaría tomando el propio Javier Milei, por sobre el ministro de Economía, lo que generaría rispideces adicionales en el gobierno, Kiguel comentó: "La verdad es que son todos tumores o versiones. No sé si yo voy a empezar a juzgar si están bien o están mal. Yo puedo dar mi opinión técnica, pero creo que en este momento es un problema esta decisión (de profundizar los encajes) y pareciera como que el equipo económico va encontrando parches más que soluciones al tema"; dijo.

En ese sentido, explicó que "todos los días sale una nueva resolución que trata un poco de calmar al mercado, de mejorar las cosas, de que haya menos volatilidad, pero el problema de fondo es que la Argentina necesita sí o sí alguna referencia, y no se está haciendo".

Respecto de las tasas, la semana pasada el mismo gobierno admitió que están altas pero que es una medida "transitoria" y que esperan se corrija tras las elecciones. Al ser consultado sobre el tema, Kiguel señaló "Si las elecciones salen como el gobierno quiere, digamos, y hay una ratificación clara de muchos de los objetivos económicos, puede ser que esto afloje; pero hay correcciones que son necesarias en el sistema. No alcanza. No es simplemente ganar. Acá hay que corregir algunas cosas que hacen al funcionamiento del sistema monetario y bancario, porque si no, podríamos estar dando baja, pero vamos a estar con gran volatilidad. No puede ser que en un país normal tengamos la tasa en un mismo día al 10% y al 80%. Es una locura" argumentó.

Dólar y actividad económica: qué está viendo Miguel Kiguel para el futuro

¿Todo marcha según el plan?

Teniendo en cuenta el gobierno dice que todo marcha como estaba previsto, Kiguel hizo una salvedad: "Yo creo que hubo una disrupción. Marchaba como estaba previsto hasta junio, después hubo un problemita con esta turbulencia del dólar y sobre todo de las tasas de interés; este malestar que hay en general en el sistema financiero. No es de acuerdo a lo esperado, ahí creo que la cosa se complicó un poquito"; señaló.

Respecto a lo que viene con los comicios legislativos dijo: "Creo que hasta las elecciones vamos a seguir con tasas de interés muy altas. Si toman algunas medidas se puede bajar la volatilidad de la tasa, lo cual sería algo saludable, pero creo que en casos altos vamos a tener una carta en las elecciones y después veremos, porque la elección no es una fija que va a terminar de una cierta manera. Es una elección que el gobierno tiene todas las de ganar, pero no es lo mismo ganar 5 a 0 que 1 a 0, entonces hay que ver como sale la cosa", señaló el director de Econviews.

lr