La voz de Karina se escucha en nuevos audios y empeora la interna para defenderla

La novela de los audios que complican al Gobierno, una saga que comenzó con Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la aparición de dos grabaciones de Karina Milei. Un hecho que aumentó la ansiedad y el temor de un oficialismo preocupado por la aparición de nuevo material. Y que obligó al vocero Manuel Adorni a dar explicaciones.

La administración libertaria tardó más de 6 horas en ofrecer una postura, a través del legislador electo y vía X. Bajo esa plataforma, el funcionario puso en duda la veracidad de los registros. “Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes, sería la primera vez en la historia que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, expresó.

También, volvió a insistir en que “hay una operación” que busca perjudicar la performance de La Libertad Avanza en el comicio del 7 de septiembre, fecha de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Aunque no dio nombres de los responsables. Solo dijo que “hay desinformación con el objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Las nuevas grabaciones causaron ruido y generaron impacto puertas adentro de un Gobierno golpeado. Son muy breves y se puede oír la voz de la poderosa secretaria general de la presidencia. Allí la funcionaria hace referencia a dos temas, la interna libertaria y la necesidad de “trabajar”. No hay mención a las afirmaciones de Spagnuolo, ex titular de Andis, quien habló de presunto cobro de coimas en la agencia que dirigió y responsabilizó a la hermana del Presidente y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

En uno de los audios, cuyo origen y fecha son desconocidos y aparentemente fue registrado en un cónclave en el que participó en la sde de gobierno, Karina dice que “no hay que trabajar las 24 horas”. “Porque yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 11 de la noche en Casa Rosada”, recalca. En otro, exhibe un deseo. “No podemos entrar en una pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”, subraya la funcionaria.

Justamente, la unidad no es la regla en el oficialismo y quedó plasmado en las reacciones posteriores a la aparición en la agenda del caso Spagnuolo. Primero, las respuestas tardaron en aparecer y cuando figuraron fueron en cuentagotas. Primero, apareció un posteo de Eduardo “Lule” Menem desligandose del caso e inmediatamente su primo, Martín, titular de la Cámara de Diputados, acompañó el mensaje con una entrevista en un canal de noticias.

Luego, fue el turno de Javier Milei, diciendo que su ex abogado es un mentiroso y que lo iba a llevar a juicio, seguido de Sebastián Pareja, otro karinista de paladar negro quien oficia de titular del partido y armador de la provincia de Buenos Aires. Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, se sumó a condenar a uno de los hombres que más veces pisó la quinta de Olivos. Y por último, Manuel Adorni, vocero presidencial, desligó a los funcionarios de hechos de corrupción. Pero hubo silencio de aquellos libertarios que se encolumnan en la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”.

El brazo armado digital que se mueve bajo la tutela del asesor presidencial Santiago Caputo se mantuvo sin señales y uno de sus principales referentes, Daniel “Gordo Dan” Parisini, no mantuvo actividad en X. La situación solo generó críticas internas y molestias entre funcionarios que esperaban una reacción con potencia de todas las tribus libertarias.

En Balcarce, según pudo reconstruir PERFIL, ensayaron un argumento y mostraron sensaciones ante el suceso. Primero, sostienen que resultaba imposible salir en defensa de la funcionaria y los implicados ante el desconocimiento de todo el material que salió de boca de Spagnuolo. Segundo, que hay miedo ante la chance de que puedan aparecer más audios y hasta videos comprometedores.

Por eso en La Libertad Avanza hubo dificultades al por mayor para trazar una estrategia narrativa y acciones en común. De hecho, en el oficialismo admiten que se corría el riesgo de apoyar a la presidenta de LLA y que inmediatamente un audio la termine comprometiendo en una causa de corrupción. Un pavor que con los audios revelados en las últimas horas tiene sustento.

El caso además posee otro costo, muy sensible cerca de dos elecciones clave, la bonaerense del 7 de septiembre y el test legislativo nacional del 26 octubre. Aquellos que se encargan de caminar el distrito con los trajes de candidatos le expresaron a este medio que vecinos preguntan por lo sucedido y hasta demuestran “dudas” para respaldar la boleta violeta

“Se tendría que haber hecho una mejor defensa, se demoró demasiado”, dice por lo bajo un postulante de LLA en la tercera sección electoral. Otra fuente libertaria suma que, más allá de la tormenta, los esfuerzos deben estar concentrados en tratar de recuperar la imagen del Presidente, que cayó a nivel nacional 10 puntos en pocos meses, de acuerdo a diversas encuestas que se analizan en la Casa Rosada. Y que hoy está ubicada en 40 puntos.

Caputo, Adorni y Amerio de emergencia en la Rosada

Al cierre de esta edición, el vocero Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio se reunieron. El lugar que eligieron para verse las caras fue el despacho del asesor presidencial y el motivo del cónclave fue para conversar sobre causas y consecuencias de los audios filtrados de “El Jefe” que se conocieron en la tarde del viernes.

En el entorno del legislador porteño electo insisten en que todavía no hay elementos suficientes para afirmar que la voz de los audios es efectivamente la de la hermana del jefe de Estado. Pero hay intenciones de aumentar las medidas de seguridad para evitar filtraciones. “Todavía no sabemos si los audios son verdaderos”, dijo un colaborador del oficialismo sobre las grabaciones.

Vale destacar que el Presidente, una vez que comenzó con sus reuniones de gabinete, determinó que los presentes dejen su celular antes de ingresar. Y pide que no aparezcan detalles de los encuentros que mantiene con su elenco de trabajo. Una filtración le costó el puesto a un ministro, Guillermo Ferraro, a cargo de Infraestructura, en el comienzo de la gestión.