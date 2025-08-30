La obra social de los peones rurales: otro caso que suma audios de Lule y Karina

Una serie de chats de WhatsApp extraídos del celular de Marcelo Petroni, el interventor de la obra social de peones rurales (OSPRERA), revelan la presunta participación directa del círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina y a su principal asesor, Eduardo “Lule” Menem, en el manejo de la millonaria caja sindical.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en base a una investigación del diario Página 12 y a documentos de la causa que tramita el fiscal Guillermo Marijuan, uno de los mensajes más comprometedores fue enviado por Petroni a un contacto agendado como “Santiago Comadira. Prensa”. Allí, el interventor se atribuye la representación del poder y escribe: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Los diálogos, que forman parte del expediente judicial, exponen una coordinación constante con la familia Menem. En un mensaje a una colaboradora, Petroni afirma de manera contundente: “Nadie más que los Menem esta impulsando la intervención de UATRE. Me consta”. En otro chat, le da una orden a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa investigada, HTech: “avísale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martin y Lule”.

La trama de poder se extiende a reuniones de alto nivel. Los mensajes recuperados muestran a Petroni coordinando encuentros con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría “después con Martin Menem en Casa Rosada”.

Estos diálogos son prueba clave en la investigación por los contratos millonarios firmados durante la intervención de OSPRERA, principalmente con la droguería Suizo Argentina. La hipótesis de la fiscalía es que se montó un “plan para quedarse con el control de la UATRE”, el sindicato rural, utilizando para ello los lazos familiares y políticos en el corazón del poder libertario. Según reconstruyó el diario La Nación, la OSPRERA emitió órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina “por más de $7700 millones en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo”. Entre “noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025, los interventores designados por la Casa Rosada hicieron transferencias para abonar 193 facturas para la compra de fármacos “, reveló el matutino porteño.